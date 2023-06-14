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【跨境電商】美議員擬推取消中國跨境電商貨品進口關稅豁免

股市 14:43 2023/06/14

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【跨境電商】美議員擬推取消中國跨境電商貨品進口關稅豁免

美國兩黨議員組成團體計劃周三（14日）提出法案，取消電商賣家從中國直接向美國消費者發貨的關稅豁免。現時價值低於800美元的貨物若直接運予美國個人消費者，無須繳納進口關稅，中國快時尚跨境電商平台SHEIN及拼多多（美：PDD）旗下Temu被指是關稅豁免主要受惠公司。

該法案的其他發起人是共和黨參議員 JD Vance 和民主黨參議員 Tammy Baldwin，目前尚不清楚該提案會獲得多少支持。去年，民主黨代表Earl Blumenauer提出一項單獨但類似的法案，然而未能在國會獲得通過。

根據最新法案建議，中國和俄羅斯以外的國家保留價值800美元以下進口商品免關稅，但只允許聯邦快遞（美：FDX）、UPS（美：UPS）及DHL等私人托運公司運輸包裹。

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編輯：李哲毅

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