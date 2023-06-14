▲ 【美國加息】普徠仕：料美國今月或暫緩加息 兩訊號分辨儲局政策取態

美國聯儲局公布議息前夕，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為聯儲局在6月會議或會暫緩加息，但亦認為當局今年内將不會放寬政策。

她預計，聯儲局點陣圖或會反映當局在2023年仍會再加息一次，並為進一步收緊政策保持開放態度。如果聯儲局主席鮑威爾在新聞發布表示下一次加息可能早在7月發生，認為這將展示當局的鷹派立場。但若鮑威爾將加息延後至9月，這將是鴿派訊號，亦反映在聯儲局決策委員中，「鴿派」陣營佔上風，以及缺乏有力證據支持進一步加息。

Uruci又預計，當局或將下調2023年的失業率預測。她又認為3月的預測過高，下調失業率預測反映聯儲局將進一步收緊政策。而核心個人消費支出或會輕微調高，以反映數據走高。即使聯儲局本次會議暫緩加息，預期通脹持續將反映當局的鷹派立場。

另外，Uruci認為，聯邦基金利率升至6厘或更高水平的風險較低。過去一年，鑑於勞動力市場流動性較高，薪金通脹升溫，轉工的加薪幅度則更高。但隨著離職人數減少，預計薪金通脹將會放緩，並對服務業通脹帶來下行壓力。鑑於到核心商品和服務通脹率仍高於長期趨勢，她認為聯儲局今年減息的空間不大。

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編輯：姚卓然