【招聘人才】港僱主採取「優於市場」福利策略搶人才　惟與僱員期望存分歧

有公司進行2023年福利趨勢調查，發現香港有超過四分之三的僱主視搶人才為戰略優先事項。儘管成本不斷上升，但越來越多僱主以「優於市場」的福利策略來吸引頂尖人才，不過此策略卻與僱員期望存在分歧。

是次調查由顧問諮詢、保險經紀及風險管理解決方案公司韋萊韜悅，於2023年3月至4月進行，全球收集了來自95個市場的5,233名僱主的答覆，代表22.9萬名員工。其中，有1,746名僱主來自亞太區，代表4.9萬名員工。其中，香港有134名僱主參加本次調查，代表10萬名員工。

調查發現，類似於2021年的調查結果，人才競爭(77%)和成本上升(64%)繼續為影響企業福利策略的兩個最主要因素。而随着疫情後企業開始改革辦公政策，靈活工作模式亦緊隨其後，上升至第三重要的因素。

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在排列各項福利的優次時，香港僱主優先考慮提供健康福利(82%)和風險或保險福利(43%)，以及事業發展和培訓(43%)。相反，員工則優先重視退休計劃或長期財務福利(38%)、靈活的工作安排(38%)、健康福利(33%)和管理層對福利相關決策的支持(33%)。

衡量福利策略時，僱主們首要考慮為成本管理(74%)，其次是行業標準的比對，以了解其福利競爭力(47%)和提高員工整體福祉(45%)。

韋萊韜悅香港及澳門健康與福利總監林振豪表示：「香港與亞太區大部分企業所面對的挑戰一致。在營運成本持續上升的情況下，僱主發現挽留人才變得更困難。雖然香港經濟正在復甦，但香港的僱主將繼續面對與全球性的問題相關之壓力。此外，員工在疫情後的需求產生了變化，因而全面福利的需求持續增長。在人才戰激烈的服務型經濟中，如果僱主要保持競爭力，就必須與同儕保持同等有利員工的福利方案。」

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