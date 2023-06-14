  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場消息】3.5米高充氣鯊魚現身新港城中心　宣揚環保

商業 13:29 2023/06/14

分享：

分享：

由7月14日至8月27日，馬鞍山MOSTown新港城中心將聯乘台灣原創插畫、嘴巴開開會走路的主角鯊魚先生MR.SHARK以及「海塑基金會」(A Plastic Ocean Foundation)，打造「最GREEN『鯊』灘玩樂營」活動，屆時3.5米高的巨型充氣鯊魚將會現身，讓小朋友暢玩7米高海洋滑梯及波波池。

【零售動態】迪士尼100 周年　奇華推3款小食禮盒

喜歡挑戰膽量的朋友則可以玩10米長飛索，旁邊是由「海塑基金會」(A Plastic Ocean Foundation) 以過千回收膠樽打造的、長達2米的環保大白鯊及鎚頭鯊，宣揚環保。 

活動期間，商場與「珊瑚學院」合作，於場內L3活動區舉行「『最』值得珍惜的海洋資源 - 香港珍貴珊瑚展」，展出10種香港海域珍貴珊瑚骨標本，市民可透過顯微鏡觀賞鹿角珊瑚胚胎及1星期大的珊瑚骨。H．COINS會員可參加期間限定導賞團，由導賞員講解展品及保育資訊，深入了解海洋保育及各款珊瑚物種的特徵、棲息環境；場內並設有親子環保工作坊，參加者可親手製作Kinect船。 

【疫後復常】卡塔爾航空疫下不停飛　利潤創歷史新高

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫後營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】即日送藥、地鐵速遞 Call車平台業務多元化
開啟hket App，閱讀全文
商場活動 珊瑚 新港城 香港 馬鞍山

下一篇文章

【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商場動態】港鐵大圍站上蓋新地標　65萬平方呎商場即將開業
【商場動態】港鐵大圍站上蓋新地標　65萬平方呎商場即將開業
【一蛋難求】雞蛋荒未完　日本人造蛋產業助緩解
【一蛋難求】雞蛋荒未完　日本人造蛋產業助緩解
【端午美食】新派粽爭端午商機　生酮粽冀增兩成銷售
【端午美食】新派粽爭端午商機　生酮粽冀增兩成銷售
【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成
【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成
【疫後復常】卡塔爾航空疫下不停飛　利潤創歷史新高
【疫後復常】卡塔爾航空疫下不停飛　利潤創歷史新高
【黃鴨熱潮】雙鴨10日起停駐維港　展期約2周
【黃鴨熱潮】雙鴨10日起停駐維港　展期約2周
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款