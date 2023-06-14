【商場消息】3.5米高充氣鯊魚現身新港城中心　宣揚環保

由7月14日至8月27日，馬鞍山MOSTown新港城中心將聯乘台灣原創插畫、嘴巴開開會走路的主角鯊魚先生MR.SHARK以及「海塑基金會」(A Plastic Ocean Foundation)，打造「最GREEN『鯊』灘玩樂營」活動，屆時3.5米高的巨型充氣鯊魚將會現身，讓小朋友暢玩7米高海洋滑梯及波波池。

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喜歡挑戰膽量的朋友則可以玩10米長飛索，旁邊是由「海塑基金會」(A Plastic Ocean Foundation) 以過千回收膠樽打造的、長達2米的環保大白鯊及鎚頭鯊，宣揚環保。

活動期間，商場與「珊瑚學院」合作，於場內L3活動區舉行「『最』值得珍惜的海洋資源 - 香港珍貴珊瑚展」，展出10種香港海域珍貴珊瑚骨標本，市民可透過顯微鏡觀賞鹿角珊瑚胚胎及1星期大的珊瑚骨。H．COINS會員可參加期間限定導賞團，由導賞員講解展品及保育資訊，深入了解海洋保育及各款珊瑚物種的特徵、棲息環境；場內並設有親子環保工作坊，參加者可親手製作Kinect船。

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責任編輯：歐陽佩

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