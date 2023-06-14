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【大行點睇】時富：高偉電子受壓屬暫時性 智能手機需求持續增長可期

股樓投資 13:37 2023/06/14

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高偉電子（01415）股價最近因其相機鏡頭可能會受蘋果銷售下降影響而受到打擊，時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，由於智能手機市場持續需求，近期沽壓只是暫時性事件，最近幾天高偉股價已在15元附近找到支持，建議投資者可收集此股，中綫目標價上望20元以上。

高偉的收益自2020年新冠疫情以來一直保持穩定增長，從2020年58億元上升到2022年近87億元，毛利率也由14.2%擴大到目前的15.6%。由於管理層對銷售和管理費用(SGA)有嚴格控制，所以公司沒有進行過多的市場營銷活動。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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憑藉低債務狀況和過去一年良好的保留盈餘(Retained Earnings)增長，公司積累了相當多企業價值。公司早前被列入全球廣泛使用的基準指數，包括MSCI ACWI Market Index (IMI) ，以至有幾家被動基金公司都跟踪這隻股票。
 
綜合而言，公司表現比競爭對手較好，營業利潤率為10％(行業中位數為5.4％)，凈收益率為8％(行業中位數為3.2％)，其資產回報率(ROA)和股本回報率(ROE)亦在該行業中表現最好。

目前，高偉市盈率約19.7倍，根據折現現金流模型(Discounted Cash Flow)，該公司2023年年底預計每股收益約為0.92元。建議投資者開始收集此股票，預計中期上望至20港元以上。

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記者：李兆明

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