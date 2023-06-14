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【中國市場】對沖基金Citadel創辦人：中國是環球投資者必要的目的地　有信心中國經濟增長超標完成

股市 13:16 2023/06/14

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【中國市場】對沖基金Citadel創辦人：中國是環球投資者必要的目的地　有信心中國經濟增長超標完成

美國對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin表示，若美國今年步入衰退，中國將會支撐全球經濟增長，避免出現「醜陃」的經濟放緩情況，「為何要中國持樂觀態度？因中國政府將經濟復甦放在首位」。

中國是全球兩大創新來源地之一

中資股今年表現平穩，但投資者更鍾情於亞洲其他市場，台灣股市今年升逾20%，日股更屢創新高，美銀基金經理調查亦顯示，基金經理持續調低對中國經濟增長預期。不過，Griffin仍對中國經濟出現可持續增長感樂觀，「Citadel的經濟預期今年中國經濟增長可超標，我希望他們是正確的」，而且這有助美國經濟軟著陸，否則若美國消費者停止消費時，中國經濟又減速，將會出現非常醜陃的情況。

Griffin指，中國是全球兩大創新來源地之一，故是環球投資者必要的目的地，「中國對投資者來說相當重要，因全球的變化都與中國的轉變息息相關」。

於日本東京開設新辦公室

現時Citadel及Citadel證券均擴大在亞洲的版圖，並於日本東京開設新辦公室，「亞洲不斷增長的資本，為造市商創造了大量機會」。

他認為，每個國家都有自己的故事，例如日本的故事是改善企業管治及關注股東回報，中國的故事則是令人難以置信的市場規模，給合創新所帶來的機會。

美國通脹料僅回落至約3%水平

美國方面，Griffin預期，通脹將會持續高企，除非聯儲局願意接受更高的失業率，藉以壓抑通脹，故此即使通脹會回落，但不會迅速回到2%水平，而且基於薪酬增長仍然強勁，預期通脹只會回落至約3%水平。

ET財智Talk
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編輯：陳韻妍

經濟 經濟衰退 基金 美國聯儲局 通脹 中國市場 對沖基金 失業率 亞洲 中國
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