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【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售

商業 13:08 2023/06/14

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踏入6月，淘寶香港站再推出「淘寶618購物節」，除繼續有天貓淘寶跨店滿減、正式期開賣首4小時限定商品瘋狂秒殺之外，今次還有「618淘寶香港直播大使」在直播期間送出限量優惠碼，於直播間舉行互動有獎遊戲，把直播間內的全屋傢俱送贈予得獎者。

【零售動態】7-Eleven推預購外遊產品　旅行箱、背包一應俱全

今年淘寶618購物節分為兩輪，第二輪6月15日晚上8時起至6月20日晚上11時59分，淘寶香港站將會推出8大優惠：

1. 淘寶天貓跨店滿減　每晚8時可搶購物紅包

用戶在淘寶上跨店購物，每滿¥200即減¥30，在天貓上跨店購物，每滿¥300即减¥50，使用次數無上限。淘寶618購物節期間，用戶每晚8時可在主會場搶最高¥68購物紅包，在正式期內買滿¥618即可使用。

2. 正式期開賣首4小時限量秒殺

淘寶香港站於正式開賣日首4小時內，即6月15日晚上8時至晚上11時59分，會提供限定商品的秒殺優惠。

3. 大件產品運費大降價　低至4折

於淘寶的「香港地區傢俬頻道」，即日起，針對重量101公斤以上的大型包裹，使用菜鳥物流香港地區跨境段運費降價低至4折（收費以物流頁面顯示為準）。

4. 除蟲除甲醛打木架服務　限時6折

下單購買傢俬後可享有免費甲醛檢測服務，如需加購除甲醛與除蟲服務或打木架加固服務，於淘寶618購物節期間可享限時優惠低至6折。

5. 免費上門退貨

現凡於產品保障欄上標有「本地退」的商品，使用菜鳥官方物流，即可在有需要時享受免費上門退貨服務。

6. 支付立減優惠

用戶由即日起至6月20日於淘寶香港站消費時，使用Aeon信用卡交易，可享滿HK$200減HK$25支付優惠。使用中銀信用卡交易可享滿HK$300減HK$15支付優惠；通過中銀信用卡進行分期付款，單筆消費滿HK$525元即減HK$25。

7. 指定時間於AlipayHK搶淘寶優惠券

用戶可於指定時間（6月15日至6月20日，早上11時）在AlipayHK 618專區搶優惠券，一次可獲合共3張HK$10禮券，每張禮券購物滿HK$11可減HK$10。

8. 菜鳥物流紅包

於6月15日至6月30日期間，用戶只要於淘寶購物時選擇菜鳥官方集運物流，每人有機會獲取紅包一個，最多可獲5個紅包，用於直接抵扣和支付集運物流費用。紅包將自動發放到用戶的淘寶賬戶內，用戶可以在跨境物流頁面「我的紅包卡券」中查收。紅包需於發放起計30天內使用。

10場直播送出家具

淘寶香港站會在淘寶618購物節期間，帶來一共10場直播。用戶可在淘寶香港站首頁按下「Bob嫂直播」進入其直播間，收取限定優惠碼，提供購物滿¥398減¥28優惠。優惠碼只限於淘寶618購物節正式期使用，更可疊加其他優惠。

於6月18日晚上8時，林盛斌夫婦亦會夥拍淘公仔，於直播間大玩互動有獎遊戲，把直播間內的全屋傢俱包括梳化、櫃、飯桌等，免費送出予得獎者。

【零售動態】迪士尼100 周年　奇華推3款小食禮盒

責任編輯：歐陽佩 

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