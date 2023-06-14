約翰連儂「復出」為披頭四新歌獻聲 全靠AI抽取聲音

披頭四（The Beatles）成員Paul McCartney表示，今年將發行披頭四的最後一張唱片。他接受英國廣播電台（BBC）節目採訪指，已利用人工智能（AI）從舊作中提取已故主唱約翰連儂（John Lennon）的聲音，才得以順利完成歌曲。

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Paul McCartney透露作品剛完成製作，將在今年發布。他並無為歌曲命名，但據報很可能是約翰連儂1978年創作、名為「Now And Then」的一首道歉情歌。

Paul McCartney於1年前，從約翰連儂遺孀小野洋子手中取得一盒磁帶，封面寫著「給保羅」（For Paul）字樣。磁帶有數首歌曲，包括上述歌曲「Now And Then」。

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據悉，AI技術用於歌曲創作的想法，源於電影《魔戒》（The Lord of the Rings）導演Peter Jackson的8小時紀錄片《Get Back》。當時對白剪輯利用定制的AI來識別披頭四成員聲音，將其從背景噪音中分離出來。

是次成果亦令Paul McCartney在近期巡演上，再度和約翰連儂「合唱」。

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「Now And Then」曾被認為是1995年披頭四樂隊或將重聚的歌曲，當時樂隊正製作精選唱片。當時仍然在世的3名成員嘗試製作歌曲，但很快就宣布放棄。

製作人Jeff Lynne指歌曲雖然有副歌，但幾乎完全沒有歌詞。據報另一個被擱置的原因是歌曲原始錄音有技術缺陷，約翰連儂公寓電路持續發出嗡嗡聲。

Paul McCartney指自己雖然很少上網，但AI部分亦令他感到擔憂。他指民眾利用AI令約翰連儂「唱」一首歌，情況有點可怕但又令人興奮。他認為AI是未來，現在只需觀察它會導致的結果。

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責任編輯：李俊儀