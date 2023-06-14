特朗普外孫女舉行猶太教成年禮 曾唱中文歌背《三字經》爆紅

美國前第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）的女兒阿拉貝拉（Arabella），幼年憑著唱中文歌背古詩的影片備受關注。阿拉貝拉下月將滿12歲，周末舉行猶太教成年禮Bat Mitzvah，前總統特朗普（Donald Trump）近日雖官司纏身，仍帶同家人一起到場見證外孫女的大日子。

特朗普就機密文件案出庭 不認罪獲無條件保釋 【下一頁】

伊萬卡周二（13日）於社交媒體Instagram發文，透露周末為阿拉貝拉舉行成年禮。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

特朗普與妻子梅拉尼婭（Melania）及兩名兒子等家族成員都有到場，並與阿拉貝拉一起溫馨合照。

伊萬卡稱讚阿拉貝拉致力為猶太食物銀行做義工，向有需要家庭提供食物，並援助有特殊需要的兒童。

特朗普競選影片涉盜用聲音 麥迪文及賓艾佛力譴責 【下一頁】

從網上照片可見，阿拉貝拉已長得亭亭玉立，身穿一襲華麗的金色禮服，在印有她名字的花牆面前拍照留念。

特朗普入主白宮期間大打中國牌，阿拉貝拉曾以「美國第一孫女」的身份用中文演唱民歌《茉莉花》，引起不少網民讚賞。

特朗普2017年訪華期間，曾向中國國家主席習近平展示阿拉貝拉用中文演唱歌曲、背《三字經》和古詩的影片。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲