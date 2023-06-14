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【中國經濟】瑞士百達陳東：消費者及開發商信心不足成經濟復甦障礙　料未來有更多刺激政策出台

股市 12:43 2023/06/14

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【中國經濟】瑞士百達陳東：消費者及開發商信心不足成經濟復甦障礙　料未來有更多刺激政策出台

內地經濟較預期疲弱，市場憧憬中央會推出更多刺激經濟措施。瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東指，現時內地消費市道仍未回到疫情前，仍有大量改善空間，同時家庭儲蓄升至歷史新高，這主要與消費信心不足有關，內房開發商即使見到合約銷售有改善，但對於啟動新項目仍持審慎態度，反映開發商亦對前景缺乏信心，成為經濟復甦的主要障礙。

陳東：財政政策較貨幣政策更有效

陳東預期，中央未來會推出更多強而有力的政策，如進一步放寬貨幣政策，並推出更有針對性的財政刺激措施，包括為消費者投資補貼。

他認為，內地的財政政策會更有效，而貨幣刺激政策較間接，因透過降低借貸成本去刺激投資需求，但若投資意慾低迷，用處便不大，惟財政政策需要中央自上而下去執行，所以貨幣政策措施在實行起來更容易，只需調低息率便可以。

未來股市將維持高波動性 重申主動管理

美國方面，瑞士百達財富管理亞洲首席投資官兼全權委託投資組合主管胡冠廉（Hugues Rialan）預期，美國第二季仍會錄得小幅增長，但下半年將轉為負增長，而且聯邦基金利率已達5至5.25厘的峰值，但預計今年不會減息。

至於資產配置，胡冠廉指，面對高息及高通脹，經濟不明朗度上升，未來股市將維持高波動性，因此重申主動管理策略，而美國經濟放緩及股債相關性下降前提下，偏好投資級別債券，避開美國高息債，並減持日本債券及歐元區周邊國家債。至於私募股權及私募房地產等私募資產，亦可為長線投資者實現增值。

相關文章：【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施　包括減息、重振內房及內需等　國務院最早於周五進行討論

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