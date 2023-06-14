▲ 【電子支付】運輸局：籌備公共交通費用補貼納新電子支付 去年逾9成巴士地鐵車費用八達通付款

現時市民只可透過八達通每月領取最多400元的公共交通費用補貼，運輸及物流局局長林世雄書面答覆立法會議員提問時稱，當局正就公共交通費用補貼計劃納入新的電子支付系統進行籌備工作，目前正積極與個別電子支付系統營辦商商討，以制訂具體的推行方案。

運輸及物流局亦列出，過去4年各主要公共交通工具不同支付方式所獲得票務收入，八達通去年在鐵路、巴士、渡輪車費支付佔比超過9成。

不同支付方式所獲得票務收入佔比

年份 2019 2020 2021 2022 鐵路 現金 12.0% 11.3% 9.6% 8.0% 八達通 85.4% 88.3% 89.4% 90.6% 其他電子支付方式 2.6% 0.4% 1.0% 1.4% 專營巴士 現金 5.8% 4.5% 3.3% 2.7% 八達通 94.2% 95.5% 96.5% 96.6% 其他電子支付方式 不適用 少於0.1% 0.2% 0.7% 渡輪 現金 14.6% 11.0% 9.5% 7.6% 八達通 85.4% 89.0% 90.5% 92.3% 其他電子支付方式 不適用 不適用 少於0.1% 0.1% 電車 八達通 14.5% 13.9% 13.5% 12.3% 現金 85.5% 86.1% 86.5% 87.7% 其他電子支付方式 不適用 不適用 不適用 不適用

物色時須考慮支付工具是否普遍獲交通採用

林世雄提到，​在物色適合納入公共交通費用補貼計劃的電子支付系統時，須考慮有關的電子支付平台是否已普遍獲各個公共交通營辦商採用作收取公共交通費用。

此外，由於計劃需要每日處理大量交易資料，亦涉及定期發放總金額巨大的補貼，納入公共交通費用的電子支付平台須符合特定的運作要求，包括有關上傳和核對收費系統的交易紀錄、計算和發放補貼，以及監察機制等各方面的要求，以確保計劃運作暢順，並在盡可能方便市民領取補貼的情況下避免濫用。

運輸署：已與不同電子支付系統營運商會面

林世雄指出，現時不同的電子支付平台日趨普及，市民亦可以透過不同的電子支付方式繳付公共交通費用，就此，運輸署已與不同電子支付系統的營運商會面，了解各電子支付系統就繳付交通費用方面的使用率，以及他們推展有關系統至各公共交通模式的時間表。

事實上，多款交通工具已接入不同支付方法，以九巴為例，現時除了接受八達通，可市民可用二維碼（QR code）支付車資，包括AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付App；感應式支付，包括Mastercard、銀聯、VISA、JCB；流動支付，包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay。

港鐵今年逐步更換新款閘機，閘機提供八達通、單程車票及二維碼，年底將推出感應式信用卡支付服務。

相關文章：

【電子支付】BoC Pay「乘車碼」掃碼付款功能擴至城巴及新巴 5月搭車可享半價優惠、累計最多省20元

【電子支付】WeChat Pay HK：港人新春期間於澳門消費交易金額按年增10倍

記者：李哲毅