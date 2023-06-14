【券商點睇】估值不確定性已消除 華潤電力受惠火電扭虧

交銀國際報告指，華潤電力（00836）年初自今營運情況合乎預期，火電盈利上行確定性轉強，而近期沿海煤價下跌是公司第二季最大的催化劑。在動力煤現貨價偏弱的背景下，將有利提升動力煤長協履約率。因此，該行估計公司在2023年的燃料成本將按年平均下降6%，火電板塊全年將扭虧至約10億元的盈利。

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另一方面，2023至2025年公司風光新增裝機將超過20吉瓦。該行預計，潤電今年將新增6.5吉瓦的風、光裝機，光伏的佔比將略高於風電。公司仍保持「十四五」期間新增40吉瓦風光裝機的目標，料在2024至2025年將最少新增7吉瓦、8吉瓦的風、光裝機。相較公司去年底已取得超過16吉瓦、25吉瓦的建設指標、項目備案，新增裝機估算仍在合理範圍以內。

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該行指，自潤電3月定出把風電及光伏運營項目分拆回A後，限制公司估值的不確定性已有所緩解。按分部估值法，重新以2023年市盈率10倍對公司新能源業務估值，並將火電估值由2023年市淨率0.6倍上調至0.75倍，以反映板塊盈利好轉，上調目標價至22.30元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛