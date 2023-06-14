【專家點睇】政策或轉向全力拼經濟 任澤平：救股市是好辦法

國內著名經濟學家任澤平撰文指，人行降息後，意味政策釋放「逆周期調節」訊號，轉向全力拼經濟。在文中，更提出「其實當前有一個好辦法，就是繁榮A股」，通過提振市場信心，提高居民財富效應。他又說：「可以考慮請機構投資者加大抄底配置比重，發揮價值投資者壓艙石作用，同時配合減免稅費活躍市場。」

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文章表示，在經歷「小陽春」之後，樓市快速轉入低迷。近期股市持續下跌，居民財富縮水，拖累居民消費傾向。在當前形勢下，繁榮股市是利國利民的善政，既利當前，也利長遠，並且有4大好處。一是目前A股估值處於低位，不少板塊不會套人；二是提振股市可以激發財富效應，對拉動消費起到立竿見影的效果；三是當前居民預防式儲蓄趨勢明顯，提振股市有助於打通資金循環；四是提振股市可以支持專精特新科創企業，推動中國經濟科技創新和高質量發展。

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他建議，加大機構投資者配置力度，發揮價值投資者的「壓艙石」作用；降低或取消交易稅費，提高市場活力；鼓勵上市公司派息，共享發展紅利；多管齊下，推動資本市場配套改革，包括完善信息披露制度、促進退市常態化、投資者保護等。

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責任編輯：林衛