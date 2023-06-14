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【行業點睇】中央地方齊發力支持 政策踩油門推動汽車消費

股樓投資 11:33 2023/06/14

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據內地報道，汽車是中國恢復和擴大消費的重點領域。隨着中央和地方促進汽車消費政策密集落地、加快顯效，汽車消費市場活力有望進一步迸發，從而更好發揮汽車消費帶動擴大整體消費，進而促進經濟增長和產業發展的作用。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

商務部上周發布了《關於組織開展汽車促消費活動的通知》，將建立「百城聯動」重點活動清單，聚焦全鏈條促進汽車消費，強化購車優惠政策支持。而北京、上海、廣東、浙江、河南等地紛紛出台汽車消費激勵措施，包括發放購車補貼和消費券、增加購車指標、延長購車補貼時間等。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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乘聯會秘書長崔東樹表示，隨着中央和地方促進汽車消費政策密集落地，消費潛能將加速釋放，今年車市料逐步向好。各地開展發放汽車消費券、品牌展銷等各類促銷活動，在給消費者帶來實惠的同時，對於提振消費信心有較好效果。

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責任編輯：林衛

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