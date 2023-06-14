▲ 傳印度對中國手機品牌再提多項生產要求 並欲由印籍人士擔任CEO、CFO等關鍵職位

印度《經濟時報》引述消息人士指，印度政府在電子和信息技術部 （MeitY） 組織會議上，要求中國手機製造商為當地業務引入印度合作夥伴，同時要求中國手機製造商任命印度籍人士出任首席執行官 （CEO）、首席運營官 （COO）、首席財務官 （CFO） 和首席技術官 （CTO） 等關鍵職務。

據報出席會議的有中國公司的代表，包括小米 （01810） 、Oppo、Realme和Vivo以及印度蜂窩和電子協會（ICEA）。 小米現跌0.7%，報10.86元。

消息人士稱，印度政府高級官員要求中國手機企業將代工生產委託給印度公司，與印度公司的合資企業將本地製造範圍擴至原部件，擴大當地經銷商出口。此外，中國手機企業被要求確保遵守法律並避免在印度逃稅。

據市場研究機構Counterpoint數據顯示，今年首季小米在印度智能手機市場市佔率為16%，OPPO佔12%，realme佔9%，vivo佔17%。

ICEA 主席 Pankaj Mohindroo 表示，政府希望印度科技和公司快速發展，並將當地公司融入大局。Mohindroo 稱，例如，政府希望印度分銷商取代外國分銷商，中國企業應該開始將印度製造設備出口發貨，以達到淨外匯。

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責任編輯：李哲毅