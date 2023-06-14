▲ 【大行報告｜內銀股】花旗：人行短期內將下調MLF和LPR利率各10點子 寬鬆幣策料損內銀盈利

人民銀行下調7天期逆回購利率10個基點至1.9厘，是自去年8月以來首次，又將常備借貸便利（SLF）利率下調10個基點。花旗發表研究報告指，當局較預期為早去降息，反映人行採取逆周期調節及穩定增長的迫切性，尤其應對4、5月經濟走弱的情況，因此，該行預計人行將在短期內下調MLF和LPR利率，分別於本月15日及20日下調約10個基點。

花旗又指，考慮到6月份人民幣貶值壓力顯著，M2增長強勁，以及銀行對存款基礎重新定價的反應時間短暫，認為今次操作令人感到意外。除此之外，市場亦普遍預期當局會最快於本周五推出一系列廣泛刺激措施。

詳情可看：內地據報考慮採取廣泛刺激措施 、國務院最早於周五進行討論、【下一頁】

該行預期這些寬鬆措施將為內銀造成不利影響，假設MLF和LPR下調10個基點，預測內銀股2024年淨息差及盈利將分別受到跌5.1個基點及跌4%影響。當中，中行 （03988） 、工行 （01398） 及農行 （01288） 可能會面臨更大淨息差壓力。

對於按揭貸款將重新定價，該行估計合共46%的現有貸款將下調138個基點（由先前平均5.52厘減至今年首季的4.14厘），預計拖低淨息差及盈利6.8個百分點及5.3%，而按揭貸款敞口較高的銀行包括建行 （00939） 、工行及郵儲銀行 （01658） 亦將受到更大衝擊。

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編輯：姚卓然