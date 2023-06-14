▲ 【大行報告│388】高盛料今年港股日均成交跌8% 下調港交所目標價至400元

港交所 （00388） 今年來股價累跌8%，跑輸恒指約6個百分點。高盛指，雖然現貨市場成交已見底，但市場活動持續低迷，無論是日均成交或市值變動，都處於歷史低位，首次公開發行（IPO）活動亦低迷，互聯互通日均成交不及過去五年的中位數，衍生工具成交量亦只及過去一半的中位數。

高盛：整體市場活動依然低迷

倫敦金融交易所（LME）方面，日均成交量增長按年差不多倍增，但基於衍生工具佔港交交所現貨市場少於一半，故此整體市場活動依然低迷。

計及最新成交數據，高盛將港交所2023、2024及2025年每股盈利預測分別下調3%、上調1%及下調4%，預期今年現貨股市日均成交下跌8%，但2024年及2025年可反彈14%及12%。

高盛維持港交所「確信買入」評級，但目標價下調2.4%至400元，潛在升幅仍有29%。

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編輯：陳韻妍