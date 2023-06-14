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【大行報告│388】高盛料今年港股日均成交跌8%　下調港交所目標價至400元

股市 11:09 2023/06/14

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【大行報告│388】高盛料今年港股日均成交跌8%　下調港交所目標價至400元

港交所 （00388） 今年來股價累跌8%，跑輸恒指約6個百分點。高盛指，雖然現貨市場成交已見底，但市場活動持續低迷，無論是日均成交或市值變動，都處於歷史低位，首次公開發行（IPO）活動亦低迷，互聯互通日均成交不及過去五年的中位數，衍生工具成交量亦只及過去一半的中位數。

高盛：整體市場活動依然低迷

倫敦金融交易所（LME）方面，日均成交量增長按年差不多倍增，但基於衍生工具佔港交交所現貨市場少於一半，故此整體市場活動依然低迷。

計及最新成交數據，高盛將港交所2023、2024及2025年每股盈利預測分別下調3%、上調1%及下調4%，預期今年現貨股市日均成交下跌8%，但2024年及2025年可反彈14%及12%。

高盛維持港交所「確信買入」評級，但目標價下調2.4%至400元，潛在升幅仍有29%。

相關文章：【人民幣港股】港交所新增3家雙櫃台證券、首日24家證券參與　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣離岸流通（附名單）

相關文章：【人民幣港股】港交所姚嘉仁：將增加雙櫃台證券數目　未有港股通參與時間表

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【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 個股分析 香港交易及結算所有限公司 目標價 大行報告 恒生指數 IPO 互聯互通
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