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特朗普就機密文件案出庭 不認罪獲無條件保釋

環球政治 11:07 2023/06/14

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周二（13日）現身邁阿密法院，就涉不當處理機密文件案出庭應訊。特朗普於庭上不認罪，並獲無條件保釋。

特朗普競選影片涉盜用聲音 麥迪文及賓艾佛力譴責 【下一頁】

特朗普被指離開白宮時，取走300多份密件帶回於佛羅里達州的私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago），被控包括刻意保留國防資料罪、串謀妨礙司法公正及作虛假陳述等37項罪名。

聆訊歷時約45分鐘，特朗普穿著藍色西裝及繫上紅色領帶，雙手交叉坐在辯護席上。特朗普的代表律師，表明特朗普不認罪。

法官古德曼（Jonathan Goodman）准許特朗普保釋離開，並未限制其出境或要求交出護照。但法官要求特朗普，不能接觸檢察官所列名單上的潛在證人。

特朗普抵邁阿密將出庭 料只會短暫現身 【下一頁】

特朗普離開法庭後前往當地一間古巴餐廳，獲數十名支持者包圍。特朗普與眾人握手留念，由於周三（14日）為特朗普的77歲生日，又有人唱生日歌為他提前慶祝。

特朗普周二晚上飛回新澤西州，在名下度假村回應案件。他形容密件案為虛假和捏造的指控，聲稱他完全有權獲得相關文件。

他表示檢察官應立即撤銷此案，因為他們正在摧毀國家。

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責任編輯：鄭錦玲

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