▲ 【美國加息】安聯El-Erian:若聯儲局暫停加息 將犯上政策性錯誤兼損害儲局公信力

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場預期聯儲局不加息的可能性偏高。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian認為，倘若聯儲局一如市場預期般在6月決定暫停加息一次，將會犯上政策性錯誤。利率期貨顯示，聯儲局本周暫停加息可能性高達95%。

「暫停加息一次，可能是聯儲局三種選項中，最不可取的選擇。」

不加息的決定將違反當局以數據為基礎的政策

El-Erian表示，從現在至7月議息會議之間，聯儲局可能不了解抑制價格飈升的效果正在消退，而且再看多一個月的經濟數據，聯儲局也不能判斷多次加息後的滯後效應。

他續稱，聯儲局多次強調會根據數據去決定貨幣政策行動，但近日的經濟數據均足以促使聯儲局加息，5月的勞工市場數據便反映美國勞工市場仍然熾熱，故不加息的決定將違反當局以數據為基礎的政策，損害聯儲局的公信力。

El-Erian促請聯儲局繼續加息，或表明到達3%至4%的新通脹目標時，將會暫停加息。

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編輯：陳韻妍