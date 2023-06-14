  • 28°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜電動車】理想汽車升7.6%　上周銷量達8400輛再創新高　李想回憶：華為問界M7「打殘」理想ONE造就其成長

股市 10:43 2023/06/14

分享：

分享：

【異動｜電動車】理想汽車升7.6%　上周銷量達8400輛再創新高　李想回憶：華為問界M7「打殘」理想ONE造就其成長

理想汽車 （02015） 於官方微博表示，在剛剛過去的6月5至11日一周，理想汽車的周銷量再創新高，達到了0.84萬輛，遠超其他新勢力品牌，也超過了榜單中第二、三、四名的銷量總和。截至6月11日，理想汽車本月銷量已達1.19萬輛。

消息推高理想汽車股價，伴隨Tesla（美：TSLA）連升13日，增添電動車車股向上動力。理想汽車升7.6%，報131.8元，創去年8月高。蔚來 （09866） 升5.5%，小鵬 （09868） 升6.8%，零跑 （09863） 升2.4%，迫近上市新高。

李想回憶問界M7曾直接打殘理想ONE

理想創始人、董事長兼CEO李想網上發文，談及理想轉型心得主要於源於華為。李想回憶稱，2022年三季度，華為有份的問界M7發布，「直接把理想ONE打殘了」。他直言：「很長一段時間我們毫無還手之力。HW（華為）的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產」

李想表示，理想沒有在任何層面抱怨過華為，「我們首先承認自己是一群笨蛋」，其後全面向華為學習。李想稱：「全面學習HW（華為），學習最先進的企業，且盡快升級為矩陣型組織，能夠打陣地戰，徹底告別游擊戰。」

李想又透露，理想管理團隊買華為公開書籍，「我們在產品研發、銷售服務、供應製造、組織財經等方面遇到到的痛不欲生的問題人家十幾廠年前就解決了，甚至二十年前就解決了。學！學！學！」

理想保持中國豪華品牌銷量頭五

理想汽車表示，公司也繼續保持中國市場豪華品牌銷量頭五位，是榜單中排名最高的中國品牌。截至6月11日，本月理想汽車僅通過三款SUV產品，超過了BBA（平治、寶馬、奧迪）任一品牌在中國市場全部SUV產品的銷量總和。

公司指，理想汽車始終聚焦高端家庭用戶，憑藉L系列車型強大的產品力在細分市場取得了出色表現。隨著純電車型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實現總銷量超過BBA。

 

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

相關文章：

【電動車】理想汽車北京新工廠據報最快7月投產　為首款純電動車鋪路

【電動車】比亞迪年內銷量破百萬、理想單月收入破百億　一文看清新能源車廠5月交付量（附表）

【電動車︱小鵬9868】小鵬汽車︰G6預售72小時預訂用戶逾2.5萬人　股價升11%

編輯：姚卓然

理想汽車—W（02015） 港股 電動車 汽車 中國市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【幣安風暴】幣安美國與美證交會嘗試達成協議　避免全面凍結資產　趙長鵬：沒沽比特幣或幣安幣

下一篇文章

【美國加息】安聯El-Erian：若聯儲局暫停加息　將犯上政策性錯誤兼損害儲局公信力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點　中概股指數升2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點　中概股指數升2%（不斷更新）
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升
【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升
【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施　包括減息、重振內房及內需等　國務院最早於周五進行討論
【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施　包括減息、重振內房及內需等　國務院最早於周五進行討論
【美股收市】通脹2年低 料6月停加息 道指收漲145點 納指升0.8%
【美股收市】通脹2年低 料6月停加息 道指收漲145點 納指升0.8%
【Morning精點】林作「抽水」遭解約、保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引︱92歲索羅斯交棒37歲兒子
【Morning精點】林作「抽水」遭解約、保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引︱92歲索羅斯交棒37歲兒子
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款