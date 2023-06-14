【異動｜電動車】理想汽車升逾8%　上周銷量達8400輛再創新高　李想回憶：華為問界M7「打殘」理想ONE造就其成長

▲ 【異動｜電動車】理想汽車上周銷量達8400輛再創新高 李想回憶：華為問界M7「打殘」理想ONE造就其成長

理想汽車 （02015） 於官方微博表示，在剛剛過去的6月5至11日一周，理想汽車的周銷量再創新高，達到了0.84萬輛，遠超其他新勢力品牌，也超過了榜單中第二、三、四名的銷量總和。截至6月11日，理想汽車本月銷量已達1.19萬輛。

消息推高理想汽車股價，伴隨Tesla（美：TSLA）連升13日，增添電動車車股向上動力。理想汽車半日升8.2%，報132.6元，創去年8月高。蔚來 （09866） 升6.8%，小鵬 （09868） 升7.3%，零跑 （09863） 升1.7%，迫近上市新高。

李想回憶問界M7曾直接打殘理想ONE

理想創始人、董事長兼CEO李想網上發文，談及理想轉型心得主要於源於華為。李想回憶稱，2022年三季度，華為有份的問界M7發布，「直接把理想ONE打殘了」。他直言：「很長一段時間我們毫無還手之力。HW（華為）的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產」

李想表示，理想沒有在任何層面抱怨過華為，「我們首先承認自己是一群笨蛋」，其後全面向華為學習。李想稱：「全面學習HW（華為），學習最先進的企業，且盡快升級為矩陣型組織，能夠打陣地戰，徹底告別游擊戰。」

李想又透露，理想管理團隊買華為公開書籍，「我們在產品研發、銷售服務、供應製造、組織財經等方面遇到到的痛不欲生的問題人家十幾廠年前就解決了，甚至二十年前就解決了。學！學！學！」

理想保持中國豪華品牌銷量頭五

理想汽車表示，公司也繼續保持中國市場豪華品牌銷量頭五位，是榜單中排名最高的中國品牌。截至6月11日，本月理想汽車僅通過三款SUV產品，超過了BBA（平治、寶馬、奧迪）任一品牌在中國市場全部SUV產品的銷量總和。

公司指，理想汽車始終聚焦高端家庭用戶，憑藉L系列車型強大的產品力在細分市場取得了出色表現。隨著純電車型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實現總銷量超過BBA。

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