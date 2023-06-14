▲ 【幣安風暴】幣安美國與證交會嘗試達成協議 避免全面凍結資產

美國證交會（SEC）與加密貨幣交易平台幣安美國（Binance.US）同意嘗試達成協議，以避免全面凍結該平台的資產。

美國地區法官Amy Berman Jackson周二表示，對於在SEC訴訟進行期間不關閉該交易平台、保護客戶資金的方法，雙方分歧沒有那麼大，並讓雙方去找一位治安法官，研究達成妥協協議。



Jackso表示，如果達成協議，她將不再需要就SEC的臨時限制令請求作出裁決。



美國證交會上周起訴幣安和趙長鵬13項控罪，並凍結與幣安美國有關的資產，幣安美國形容，SEC採取極端侵略性和威嚇性的手段，向美國數碼資產行業發起「意識形態爭鬥」，公司會積極捍衛自身和客戶利益，回應SEC的攻擊。

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編輯：姚卓然