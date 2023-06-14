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【幣安風暴】幣安美國與美證交會嘗試達成協議　避免全面凍結資產　趙長鵬：沒沽比特幣或幣安幣

股市 10:45 2023/06/14

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【幣安風暴】幣安美國與證交會嘗試達成協議　避免全面凍結資產

美國證交會（SEC）與加密貨幣交易平台幣安美國（Binance.US）同意嘗試達成協議，以避免全面凍結該平台的資產。美國地區法官Amy Berman Jackson周二表示，對於在SEC訴訟進行期間不關閉該交易平台、保護客戶資金的方法，雙方分歧沒有那麼大，並讓雙方去找一位治安法官，研究達成妥協協議。

Jackso表示，如果達成協議，她將不再需要就SEC的臨時限制令請求作出裁決。

美國證交會上周起訴幣安和趙長鵬13項控罪，並凍結與幣安美國有關的資產，幣安美國形容，SEC採取極端侵略性和威嚇性的手段，向美國數碼資產行業發起「意識形態爭鬥」，公司會積極捍衛自身和客戶利益，回應SEC的攻擊。

趙長鵬：幣安沒沽比特幣或幣安幣

早前於6月10日的過去24小時，幣安表示錄得淨流出約為3.92億美元。幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬今於社交媒體表示，幣安沒有沽售比特幣或幣安幣（BNB），並且仍然持有FTT。

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編輯：姚卓然

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