【港股市況】蔚小理造好升6至8%　四大內銀向下　恒指升穿250天綫後、半日反覆跌10點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股5連升後，大市半日反覆回軟。恒指高開26點，早段曾升最多119點，高見19641點重上250天綫，惟走勢掉頭向下，恒生指數半日跌10點，報19510點，成交509億元。科指升1.6%，報4101點。ATM升0.2%至逾1%，蔚小理造好升逾6%至8%，四大內銀向下，攜程 （09961） 跌逾4%，翠華 （01314） 升逾17%。

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大行報告︰

【大行報告｜內銀股】花旗：人行短期內將下調MLF和LPR利率各10點子 寬鬆幣策料損內銀盈利

【大行報告│388】高盛料今年港股日均成交跌8% 下調港交所目標價至400元

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日跌10點，報19510點，成交509億元。科指升1.6%，報4101點。ATM升0.2%至逾1%，蔚小理造好升逾6%至8%，四大內銀向下，攜程 （09961） 跌逾4%，翠華 （01314） 升逾17%。

【11：44】聯通 （00762） 、中電信 （00728） 分別跌3%，中移動 （00941） 跌1%。

【11：34】恒指最新轉升13點，報19535點。

【11：30】上證半日升0.2%，深證升0.6%，創業板指升0.3%。

【11：26】【印度監管】傳印度對中國手機品牌再提多項生產要求 並要求由印籍人士擔任CEO、CFO等管理層

【11：13】網易 （09999） 升逾2%，破頂高見154.8元，百度 （09888） 亦升2%，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾1%，快手 （01024） 升0.3%。

【11：03】電視廣播 （00511） 跌逾6%，低見5.33元。

【電視廣播TVB】myTV Super逾3萬客個人資料被盜、警拘40歲男 TVB稱無證據資料被濫用 6月初已通報私隱公署

【11：00】理想汽車 （02015） 升幅擴大至逾8%，小鵬汽車 （09868） 升逾7%，蔚來 （09866） 升逾6%。

【10：53】本港地產股向下，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 跌逾1%，信置 （00883） 跌逾2%，長實 （01113） 跌0.7%。

【10：47】恒指最新跌約58點，報19463點，科指升0.7%，報4066點。

【10：26】滙豐 （00005） 跌0.4%，友邦 （01299） 跌0.6%，中移動 （00941） 跌0.3%。

【10：18】恒指轉跌。

【10：15】翠華 （01314） 大升15%，高見0.27元。

【10：09】港股升勢略為回順，恒指最新升約55點，報19576點。

【10：04】【異動｜電動車】理想汽車：上周銷量達8400輛再創新高 超過榜單第二至四名銷量總和 股價升6%

【10：03】騰訊 （00700） 最新升逾2%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，美團 （03690） 升逾1%。

【10：02】協同通信 （01613） 升近8成，報0.76元，曾高見0.99元，成交223萬元。

【09：55】蔚小理最新升5%至7%。

【09：54】大市升幅擴大至百點，恒指報19628點，升107點，重上250天綫（現處於約19573點），科指升1.9%，報4113點。

【09：50】四大內銀逆市軟，中行 （03988） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 跌近1%，建行 （00939） 跌0.4%。

【09：47】港股早段反覆向好，恒指最新升約52點，報19573點，科指升1.6%，報4101點。

【09：39】蔚小理造好，蔚來 （09866） 再升4%，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，理想汽車 （02015） 升4%。

【09：38】香港寬頻 （01310） 跌幅擴大至逾7%，低見4.73元。

【09：33】金融壹賬通 （06638） 大升47%，高見1.43元，成交124.6萬元。

【09：31】攜程 （09961） 回吐，逆市跌近4%，開市後暫低見285.2元。

【09：29】移卡 （00923） 逆市跌7%，開報20.5元，成交1.7億元。

【09：26】快手 （01024） 靠穩高開0.4%。

【快手1024】科技風投DCM上周三減持近99萬股快手 半年累計甩手19億元大貨

【09：25】融創 （01918） 高開近半成，公司指持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。

【內房危機】融創境外債務重組將發行強制可轉換債券 已獲持債金額約87%的債權人小組支持

【09：24】翠華 （01314） 擬派特息，股價今早高開近9%。

【09：23】香港寬頻 （01310） 低開近2%。香港寬頻指與潛在要約人已終止有關可能提出要約的討論，因此可能提出要約將不會進行。

【HKBN】香港寬頻與HGC大股東終止討論潛在收購要約

【09：21】百度 （09888） 升近2%，ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 升0.9%，恒指高開26點，開報19547點，科指升0.5%，報4058點。

【09：13】期指開報19540點，升25點。

【09：02】朗詩綠色管理 （00106） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期跌約6點，報19500點，道指期貨跌93點，報34438點。

【08：25】【餐飲股】翠華擬派特別息 或7月21日派付

【08：08】【中美角力】遭美列入出口管制名單 先豐服務：從未參與涉嫌活動 順豐創辦人王衛持股逾8%

【07：45】【新股IPO】內地燕窩品牌燕之屋遞表 中證監曾質疑燕之屋存在營銷、食品安全及關聯交易等問題

【07：45】【Morning精點】內地據報考慮採取廣泛刺激措施︱顏國樑極抗癌靠積蓄應付化療開支

【07：45】港股ADR收報19519點，跌2點。滙豐 （00005） ADR折合報60.25元，較港收市價高0.35元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報344.43元，較港收市價低0.37元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.69元，較港收市價低0.01元或0.02%。

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【07：30】美國5月通脹再度降溫，最新公布5月CPI按年升幅由4.9%放緩至4%，低於預期的4.1%，連續10個月放緩，並且是2021年4月以來新低。美股向好，道指一度升超過200點。道指收升145點，報34212點；標指升30點，報4369點；納指升111點或0.83%，報13573點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點 中概股指數升2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、中遠海能、新秀麗

責任編輯︰梁浩碩