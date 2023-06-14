【港股市況】百度升近2%、ATM靠穩　恒指高開26點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股5連升後，大市今早再輕微高開。百度 （09888） 升近2%，ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 升0.9%，恒指高開26點，開報19547點，科指升0.5%，報4058點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：31】攜程 （09961） 回吐，逆市跌近4%，開市後暫低見285.2元。

【09：29】移卡 （00923） 逆市跌7%，開報20.5元，成交1.7億元。

【09：26】快手 （01024） 靠穩高開0.4%。

【快手1024】科技風投DCM上周三減持近99萬股快手 半年累計甩手19億元大貨

【09：25】融創 （01918） 高開近半成，公司指持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。

【內房危機】融創境外債務重組將發行強制可轉換債券 已獲持債金額約87%的債權人小組支持

【09：24】翠華 （01314） 擬派特息，股價今早高開近9%。

【09：23】香港寬頻 （01310） 低開近2%。香港寬頻指與潛在要約人已終止有關可能提出要約的討論，因此可能提出要約將不會進行。

【HKBN】香港寬頻與HGC大股東終止討論潛在收購要約

【09：21】百度 （09888） 升近2%，ATM靠穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 升0.9%，恒指高開26點，開報19547點，科指升0.5%，報4058點。

【09：13】期指開報19540點，升25點。

【09：02】朗詩綠色管理 （00106） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期跌約6點，報19500點，道指期貨跌93點，報34438點。

【08：25】【餐飲股】翠華擬派特別息 或7月21日派付

【08：08】【中美角力】遭美列入出口管制名單 先豐服務：從未參與涉嫌活動 順豐創辦人王衛持股逾8%

【07：45】【新股IPO】內地燕窩品牌燕之屋遞表 中證監曾質疑燕之屋存在營銷、食品安全及關聯交易等問題

【07：45】【Morning精點】內地據報考慮採取廣泛刺激措施︱顏國樑極抗癌靠積蓄應付化療開支

【07：45】港股ADR收報19519點，跌2點。滙豐 （00005） ADR折合報60.25元，較港收市價高0.35元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報344.43元，較港收市價低0.37元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.69元，較港收市價低0.01元或0.02%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國5月通脹再度降溫，最新公布5月CPI按年升幅由4.9%放緩至4%，低於預期的4.1%，連續10個月放緩，並且是2021年4月以來新低。美股向好，道指一度升超過200點。道指收升145點，報34212點；標指升30點，報4369點；納指升111點或0.83%，報13573點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升20點 中概股指數升2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、中遠海能、新秀麗

責任編輯︰梁浩碩