▲ 【中美角力】遭美列入出口管制名單 先豐服務：從未參與涉嫌活動 順豐創辦人王衛持股逾8%

先豐服務集團 （00500） 表示，美國商務部決定將公司納入出口管制清單，因為公司利用西方及北約的資源向中國軍事飛行員提供培訓，有違其國家安全及外交政策利益。公司指出，從未參與涉嫌活動，並不知悉為何被納入實體清單的任何原因。美國商務部從未與公司聯繫。根據公司的初步評估，公司被納入實體清單將不會對其業務構成任何重大不利影響。

日前，美國商務部把43個實體納入出口管制名單，原因是這些實體協助訓練中國軍機機師，以及從事威脅美國國家安全的其他活動。

另外，先豐服務又指出，從多個媒體來源收到資訊，指出公司與已於2021年4月13日辭任董事會職務的公司前任主席兼執行董事Erik Prince仍有關連。公司重申，自Prince辭任以來，並無參與公司任何業務活動，且Prince與公司之間並無持續的關係。根據公司所得的資料，Prince並沒持有多於5%公司股份而需要履行《證券及期貨條例》的披露責任。

順豐創辦人王衛持股逾8%

去年初，順豐控股（深：002352）創辦人王衛在場外斥資1.56億元入股先豐服務，每股作價0.8元，涉及1.95億股。王衛在先豐服務股權由0%增至8.32%。據聯交所股權披露，王衛持股未有改變，現為公司第四大股東，而大股東為中信集團，其持股25.91%。

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編輯：姚卓然