【NVDA】AMD大戰英偉達AI芯片　蘇姿丰高舉新GPU芯片MI300X　股價反跌4%

▲ 【NVDA】AMD大戰英偉達AI芯片 蘇姿丰高舉新GPU芯片MI300X 192GB記憶體贏H100

AMD舉行發布會，CEO蘇姿丰高舉其最先進的人工智能（AI）GPU（圖形處理器）芯片MI300X accelerators，「I love this chip」，她指，「這中間的是GPUs，GPUs正在賦能生成式AI」，蘇姿丰表示，AI是該公司最大及最具戰略意義的長期增長機會。MI300X預計今年較後時間可以發貨，市場預期售價、效能，勢挑戰Nvidia（美：NVDA，英偉達）市佔率8成的領導地位。

不過，AMD股價先輸一仗，全日跌3.6%，收報124.53美元；英偉達股價再升3.9%，收報410.22美元。

蘇姿丰預期，數據中心 AI 芯片市場，將從今年的 300 億美元左右，以超過 50% 的複合年增長率，到 2027 年可達 1500 億美元以上。

AMD未有披露MI300X價格，市場預計為逾3萬美元，比英偉達的AI芯片H100的售價更平，預期為英偉達帶來價格壓力。更低的AI芯片價格，則有望減低AI企業的營運成本。

GPU芯片最新用於好像OpenAI等公司來構建尖端AI應用，例如ChatGPT等。AMD為傳統CPU（中央處理器）芯片製造商，若其GPU AI芯片可挑戰英偉達，反映AMD轉賽道策略成功，因為個人電腦（PC）的銷售正在下滑。

AMD指出，MI300X芯片及其 CDNA 架構專為大型語言模型和其他尖端 AI 模型而設計。MI300X有高達192GB記憶體，這意味着可以容納比其他芯片更大的 AI 模型。英偉達的H100 僅支持 120GB 記憶體。

用於生成式 AI 應用程序的大型語言模型，使用大量記憶體，因為其運算量龐大，AMD 演示了MI300X運行名為 Falcon 的 400 億個參數模型。OpenAI 的 GPT-3 模型有 1750 億個參數。

蘇姿丰指，模型規模愈來愈大，你實際上需要多個 GPUs 來運行最新的大型語言模型，隨着記憶體加大，開發人員可以不用這麼多的GPUs。

AMD表示，提供Infinity Architecture架構，可以將8粒M1300X accelerators在一個系統內，英偉達及Google亦已發展出類似的產品，將8粒以上的GPUs放在一個盒中，予AI程式運行。

AI程式開發員歷來喜愛用英偉達的原因，是因為英偉達提供CUDA（Compute Unified Device Architecture，統一計算架構），以供他們用到芯片最核心的功能。AMD指，該公司亦有類似架構，稱ROCm。

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記者：譚志偉