【理財調查】富達國際：近半千禧女生缺投資信心 愈年輕理財部署愈保守 最愛投資呢項資產

雖然香港女性在退休準備方面仍落後男性，富達國際《2023 年全球女性投資理財調查》發現，新世代女性日漸精通財務並積極理財。雖然情況趨樂觀，惟調查發現年輕女性依然需要採取行動，以改善未來財務健康。



與過去幾代人相比，香港的年輕女性更早開始投資，儘管她們對儲蓄及投資能力存有憂慮，千禧女性平均於 26 歲已開始投資，相對嬰兒潮女性始於 38 歲。超過一半（56%）的千禧女性對管理個人財務感興趣，而有 57% 正積極採取行動理財。值得留意的是，儘管 Z 世代為最年輕的一代，她們更早開始部署，平均開始投資年齡為 21 歲，並有 58%積極管理個人財務狀況。

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然而，年輕女性在投資部署上相對保守，這導致捕捉長線增長潛力更具挑戰性。最多Z世代女性持有的理財產品分別為現金儲蓄 (79%)、定期存款 (47%) 及儲蓄保險 (29%)。另一方面，高比例 (70%) 的嬰兒潮世代則著眼投資個股，反映她們期望能把握增長機會。

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當比較跨世代女性對退休年齡及收入預期時，發現 Z 世代比嬰兒潮世代的要求更高，平均期望62 歲退休（相對嬰兒潮世代預期 66 歲），以及比嬰兒潮世代的預期退休收入高35%。



各世代的香港女性均希望藉投資增加現有收入。而每世代女性均有一些不同的投資動力，例如Z世代女性表示以協助置業為投資目標，以應對持續備受挑戰的樓市。嬰兒潮世代則表示偏好長期投資回報，以應對其退休生活及長壽所帶來的挑戰。



富達國際香港退休金及個人投資業務總監陳宇昕表示：「我們樂見越來越多年輕女性開始投資部署，並有具體的投資目標。年輕女性有較長時間減低整體投資波幅，但她們沒有充分利用機會為資產增值。香港人均壽命高企，加上年輕女性對退休收入預期更高，將大部份資產留於現金儲蓄或定期存款，難以滿足她們的各種財務需求。」



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當考慮長期退休目標，將近一半（46%）的香港千禧女性認為她們缺乏投資信心，或導致其退休儲備不足。只有 39% 的千禧女性表示有信心作正確的投資決策。雖然只有38%的千禧女性表示對自己的財務知識有信心，但隨著女性年齡漸增，其信心水平亦逐步提升。



陳宇昕補充指：「儘管缺乏投資信心，超過三份之一（39%）的千禧女性表示對財務方面的教育有興趣，有助鞏固她們的理財知識及改善投資成果。有見年輕女性對退休預期更高，儘早投資以捕捉市場週期尤為重要，並同時實現不同人生階段中的財務目標，從擁有個人收入來支持日常開支，到構建出可持續的退休生活。」

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以上調查由 YouGov 於 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 8 日在六個市場進行。受訪者年齡介乎 18 至 69 歲之間，其中香港 2,086 人、新加坡 2,115 人、台灣 2,104 人、澳洲 2,086 人、中國內地 2,083 人和日本 2,101 人。

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責任編輯：陳詠妍