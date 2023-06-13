【內房危機】融創境外債務重組將發行強制可轉換債券　已獲持債金額約87%的債權人小組支持

融創中國 （01918） 境外債務重組有進展，公司指持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。待重組生效日期落實後，將向計劃債權人發行本金總額10億美元的可轉換債券。公司將發行強制可轉換債券，現時規模限額為17.5億美元。

集團指，如果計劃債權人選擇的強制可轉換債券的總金額超過現時限額，則本公司須提高該限額。為靈活提高強制可轉換債券規模，本公司擬於股東特別大會上尋求股東批准總額22億美元強制可轉換債券對應的轉換股份的特別授權。

融創中國指，待重組生效日期落實後，已自願選擇將其現有債權交換為現有融創服務 （01516） 股份的計劃債權人將獲得融創服務投資持有的融創服務股份，交換價格相當於緊接記錄日期前60個交易日的融創服務股份交易量加權平均價格的2.5倍，但最低交換價格為每股融創服務股份13.5元。

公司又提到，將轉讓予計劃債權人的融創服務 （01516） 股份最高數目為接近4.5億股現有融創服務股份，佔已發行融創服務股份總數約14.7%。

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編輯：葉志偉