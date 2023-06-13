  • 26°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 00:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】融創境外債務重組將發行強制可轉換債券　已獲持債金額約87%的債權人小組支持

股市 23:31 2023/06/13

分享：

分享：

融創中國  （01918）  境外債務重組有進展，公司指持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。待重組生效日期落實後，將向計劃債權人發行本金總額10億美元的可轉換債券。公司將發行強制可轉換債券，現時規模限額為17.5億美元。

集團指，如果計劃債權人選擇的強制可轉換債券的總金額超過現時限額，則本公司須提高該限額。為靈活提高強制可轉換債券規模，本公司擬於股東特別大會上尋求股東批准總額22億美元強制可轉換債券對應的轉換股份的特別授權。

融創中國指，待重組生效日期落實後，已自願選擇將其現有債權交換為現有融創服務 （01516） 股份的計劃債權人將獲得融創服務投資持有的融創服務股份，交換價格相當於緊接記錄日期前60個交易日的融創服務股份交易量加權平均價格的2.5倍，但最低交換價格為每股融創服務股份13.5元。

公司又提到，將轉讓予計劃債權人的融創服務 （01516） 股份最高數目為接近4.5億股現有融創服務股份，佔已發行融創服務股份總數約14.7%。

相關文章：

【國美493】國美零售：未償到期債162億人幣　涉1297宗訴訟

【大行看法】Pimco：中國樓市需要更全面政策和融資渠道　才能實現有意義復甦

編輯：葉志偉

融創中國（01918） 港股 融創服務（01516） 恒生中國企業指數 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【新股IPO】數字保健平台健康之路遞表、國資持股　一文看清IPO消息（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】林作「抽水」遭解約、保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引︱92歲索羅斯交棒37歲兒子
【Morning精點】林作「抽水」遭解約、保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引︱92歲索羅斯交棒37歲兒子
【美股市況】市場一度估明日100%停加息　道指升120點　納指升0.5% 中概股曾漲4%（不斷更新）
【美股市況】市場一度估明日100%停加息　道指升120點　納指升0.5% 中概股曾漲4%（不斷更新）
【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升
【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升
【恒指夜期+ADR】夜期升65點　中概股勁升3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升65點　中概股勁升3%（不斷更新）
【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施　包括減息、重振內房及內需等　國務院最早於周五進行討論
【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施　包括減息、重振內房及內需等　國務院最早於周五進行討論
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款