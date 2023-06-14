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【新股IPO】內地燕窩品牌燕之屋遞表　中證監曾質疑燕之屋存在營銷、食品安全及關聯交易等問題

新股IPO 07:00 2023/06/14

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【新股IPO】內地燕窩品牌燕之屋遞表　中證監曾質疑燕之屋存在營銷、食品安全及關聯交易等問題

內地燕窩品牌燕之屋遞表，中金及廣發融資為聯席保薦人。燕之屋去年總收入按年增14.8%至17.3億元（人民幣，下同），純利按年增14.6%至1.9億元。原材料成本為燕之屋銷售成本的最重要組成部分，於2020至2022年佔總銷售成本76.7%至79.3%，期內毛利率介乎42.7%至50.8%。

燕之屋曾於2011年計劃赴港上市，但由於當年燕之屋等血燕產品被驗出亞硝酸鹽超標事件，被迫終止上市計劃。2021年，燕之屋再次計劃赴港上市無果，同年底轉戰A股。2022年4月，中證監向燕之屋連發57問，直指燕之屋營銷、食品安全以及關聯交易等問題。同年9月22日，燕之屋在上會前夕主動撤回了申報材料。

燕之屋去年全球市場份額約4.1%

燕之屋去年全球市場份額約4.1%，門店按年增71間至704間，來自經銷商門，自營門店維持89間，生產基地位於廈門、上海及甘肅。集團銷售產品共有250款，包括碗裝即食燕窩、鮮燉燕窩、樽裝燕窩、乾燕窩。

燕之屋預期，集資額將作研發；擴大全渠道銷售網絡；加強品牌建設及營銷推廣工作；加強供應鏈管理能力、數字基礎設施。

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記者：宋佩恩

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