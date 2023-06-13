【美國加息】「儲局線人」料本周暫停加息　惟通脹擔憂或令當局年內再次加息

美國5月CPI按年升4%，按月升幅僅0.1%，增速顯著回落。芝商所（CME Fedwatch）最新數據顯示，本周暫停加息機率升至94.2%，幾近確定不會加息。被譽為「聯儲局線人」的Nick Timiraos撰文稱，通脹數據放緩將令聯儲局在連續10次加息後，本周放棄加息。

Nick Timiraos指，5月整體通脹放緩，很大機會令聯儲局本周放棄加息，但聯儲局官員對居高不下的通脹擔憂，可能導致儲局發出信號，即當局今年準備再次加息。故此要留意會議後公布的最新季度經濟預測。

曾任明尼阿波利斯聯儲銀行行長科切拉科塔指，上世紀70年代高通脹的經驗表明，一旦公眾預期物價上漲，聯儲局必須提高失業率以降低通脹。不過一旦公眾認為儲局5不願意通過加息來降低通脹，便會導致通脹預期出現上升。

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編輯：葉志偉