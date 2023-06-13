政府允建造業輸入外勞　俊和建築：大型工程陸續啟動　需外勞補空缺

政府早前放寬院舍護理員輸入外勞後，新近擴展至建造及運輸業界，其中建造業引入外勞上限為1.2萬人。俊和建築認為，計劃可協助建造業應對前線人手不足的情況，並冀望政府與業界繼續加強業內培訓及提升形象，吸納年輕生力軍加入，推動建造業長遠發展。

俊和建築母公司、亞洲聯合基建行政總裁彭一邦說，建造業正面對工人數量不足及老化的問題，尤其是技術含量較高的工種，而隨着大型公營工程陸續展開，包括北部都會區及交椅洲人工島等等，未來3至4年將面臨需求高峰，故本港確實有需要適度輸入勞工以填補人手空缺。

他重申，輸入勞工計劃並非著眼於降低人力資源成本，皆因每項申請需符合「一對二」的人手比例，而且外勞薪酬亦不可低於相關職位中位數，另需提供培訓及住宿等。他又建議，政府可於工程合約加入要求，例如要求承建商提升月薪制工人比例、增加福利，相信有助挽留人才、利好建造業長遠發展。

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