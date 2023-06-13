卡塔爾航空疫情期間堅持服務香港 復常後需求大增 料今年來自港收入增逾20%

持續三年的疫情，全球航空業大受打擊，不少航空公司停飛香港，但卡塔爾航空（Qatar Airways）卻於疫情間，堅持無間斷服務香港，此舉成功令公司在香港的知名度提高，卡塔爾航空北亞區總經理陳昌耀透露，香港客人對卡塔爾航空的航班需求持續強勁，預期今年來自香港的收入將增長逾20%。



卡塔爾航空剛於今年獲外地航空網站「AirlineRatings」選為全球最佳航空公司第二位，同時，該公司也贏得最佳商務艙、最佳餐飲，以及最佳中東地區長途航空公司等獎項。其在 2022 年世界航空大獎評選中，獲國際航空運輸評級機構 Skytrax 評為「年度最佳航空公司」，更是史上首間七度獲得「年度最佳航空公司」這一業界至高榮譽的航空公司。

▲ 卡塔爾航空北亞區總經理陳昌耀透露，香港客人對卡塔爾航空的航班需求持續強勁。

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目前卡塔爾航空的航綫目前覆蓋全球160個目的地，乘客可於卡塔爾航空的總部及樞紐機場的哈馬德國際機場（HIA），連接至世界各地。過去三年多的疫情期間，全球航空業大受打擊，卡塔爾航空並沒有停飛過，繼續在全球客運及貨運服務，於2021至2022財政年度，集團利潤創下15.4億美元（約121億港元）的歷史新高。



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疫情間公司繼續服務香港市場，期間接載逾20萬名乘客由香港前往世界各地。卡塔爾航空在香港返航班已達17年，疫情前卡塔爾航空在香港每周設有14班航班，疫情期間改為一日一班。隨著社會復常，自今年4月1日開始，本港航班已回復至每日兩班，航班由香港前往全球逾20個地區。今年該公司也將會新增7個目的地，包括孟加拉吉大港、法國里昂和圖盧茲，印尼棉蘭，及摩洛哥卡薩布蘭卡等。



陳昌耀表示，今年以來，集團於香港的客運運力已回復至疫情前的水平，自今年4月開始，香港客人對卡塔爾航空的航班需求持續強勁，特別是暑假期間的機票銷售情況理想，預計今年來自香港的收入將會最少增加20%。



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不過，全球航空運力仍未回復至疫情前水平，港人前往外地，仍要捱貴機票，對此陳昌耀表示，目前環球航班供應仍未完全復甦，同時航空公司的成本支出持續上升，相信機票價格於明年下半年，才有機會回復至疫情前水平。



此外，由卡塔爾航空贊助的 2023 年一級方程式卡塔爾大獎賽由 2023 年 10 月 6 日至 8日在多哈舉行，卡塔爾航空旗下的 Discover Qatar 推出一級方程式（F1®）夢幻體驗套票，為賽車迷帶來三天震撼與奢華的體驗，包括與 F1®傳奇車手見面、Paddock Club™通行證，以及免費參觀 2023 年日內瓦國際汽車展。

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責任編輯：陳詠妍