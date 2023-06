【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名

近日多個姜濤代言的廣告悄悄出現,令姜糖們驚喜之餘,亦令「姜濤」處處,電車、巴士、燈箱廣告少不了,而最新的1664 Blanc廣告代言,更將於本月底令「姜濤灣」再現,姜糖們諗起都興奮,又可以出動去打卡了,但更開心的,當然是見到一個個廣告金主對姜濤的支持。

姜濤今年繼續擔任法國啤酒品牌1664 Blanc代言人,更於全新一輯廣告中親身演繹兩套由本地時裝品牌DEMO特意為1664 Blanc設計的「Good Taste with a Twist」及 「Playfully Elegance」的時裝服飾,以展現出品牌標誌性顏色元素及時尚態度。

為了將法式時尚風潮推至高峰,1664 Blanc 將舉辦「1664 Blanc x 姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」,邀請大家一起為 1664 Blanc 聯乘姜濤特別限定版啤酒樽設計最能夠展現 1664 Blanc 生活品味的時尚啤酒樽套, 而姜濤更會在勝出作品上親筆簽名以作紀念。

是次 DEMO 為 1664 Blanc 設計的時裝服飾將於 1664 Blanc 全新宣傳片中首度登 場,已在 6 月 12 日在 1664 Blanc 官方社交媒體率先進行首播。此外 1664 Blanc 最新宣傳影片已於6 月 12日在 1664 Blanc 官方社交媒體首播,同時將連同海報會由 6 月 30 日起遍佈銅鑼灣金百利廣場一帶的戶外 LED 電視牆及廣告版,再次重現「姜濤灣」的盛況。而一系列 1664 Blanc x 姜濤的限量版產品及紀念品亦會隨著宣傳片的首播陸續登場。

此外,為了將 1664 Blanc 的法式時尚生活態度向全城延伸,品牌更特別舉辦「1664 Blanc x 姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」,招募一眾時裝達人為 1664 Blanc 聯乘姜濤 特別限定版啤酒樽親自設計並親手製作最切合 1664 Blanc 法式時尚生活元素的啤酒樽套。大會將就作品設計、創意、以及是否切合 1664 Blanc 品牌元素等方面作評分,首 200 位遞交合資格作品的參加者將可獲 1664 Blanc x 姜濤限量珍藏卡全套 (共6款);而獲選的10名優勝作品將有機會於未來的 1664 Blanc 品牌活動上作公眾展示,得獎者除了獲得「A Twist of Fashion with a Taste for Style 聯乘限量版 1664 Blanc 小麥白啤酒禮盒」外,姜濤更會於得獎作品上親筆簽名再回贈給得獎者。

有關「1664 Blanc x 姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」的詳情,可留意 1664 Blanc 官 方 Facebook 及 Instagram 稍後的公布。

1664 Blanc 很貼心,也很了解姜糖希望擁有姜濤親筆簽名的願望,故連續兩年找姜濤代言同時與眾同樂,藉著活動送出姜濤的親筆簽名禮品套裝。難怪大家都買得高興,有些人更笑言現在家裏還放著去年購買的啤酒呢!

姜濤自4月2日西九音樂節重登舞台後,上月底再相隔13個月推出今年首支新歌《Dummy》,以自嘲的歌詞來表達心路歷程,加上接受電台訪問時道出過去一段日子的心聲,令姜糖對他更加深了解;另一方面,正因為他懂得接受批評並與之共存,不難發現近期出現人前的姜濤比從前笑容多了,姜糖們的「開心姜」終於回來了。姜濤開心,姜糖開心,此刻,姜糖們除了期待月底的姜濤灣再現,相信亦已開始為酒樽套設計而動腦筋了吧!

記者:張以正