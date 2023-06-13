【大行看法】光大證券：料恒指下半年見23000點　看好內需及中資金融股

港股周二（13日）再升超過110點，逾2個月來首次錄得5連升，但年內至今仍跌超過1%。光大證券國際證券策略師伍禮賢預期，隨著內地重拾經濟增長動力，恒指今年下半年可上望23000點，建議投資者可以分注吸納。

伍禮賢指，內地經濟重拾增長動力，加上市場憧憬環球主要央行逐步停止收緊貨幣政策，有利投資市場回穩，對港股保持樂觀，維持恒指今年23000點的目標。又預期歐美央行利率走向、銀行危機發展、內地貨幣政策及監管力度、內房銷售及營運數據，以至人民幣走勢，均會影響港股表現。

板塊方面，他認為中資國企估值重新獲市場關注，配合國企改革提速，分紅比例上升，下半年重點留意中資金融及內需兩大板塊，亦要留意復甦及收息兩大主題。

該行董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生預期，美國通脹走勢反覆，聯儲局或需將利率維持現水平一段時間，年內減息機會較微。又指過去4次減息後1年計算，美滙指數下跌機率僅得50%，故此不能單靠減息判斷美元走勢。

但他預期美國明年首季減息，但減息前美元走勢偏淡，今年下半年可留意歐元及英鎊，商品則可考慮黃金，因過去支持美元及美債息的重要因素消退，利好金價，可捕捉中短線升值機會，料國際金價1810美元見支持，下半年有望上試2200美元高位。

相關文章：

【中國救市】內地據報考慮採取廣泛刺激措施 包括減息、重振內房及內需等 國務院最早於周五進行討論

【大行看法】Pimco：中國樓市需要更全面政策和融資渠道 才能實現有意義復甦

編輯：葉志偉