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【電視廣播TVB】myTV Super 逾3萬客個人資料被盜、警拘40歲男　TVB：無證據顯示資料被濫用

股市 18:58 2023/06/13

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【電視廣播TVB】myTV Super 逾3萬客個人資料被盜、警拘40歲男　TVB：無證據顯示資料被濫用

今年5月電視廣播TVB （00511） 網上串流平台myTV Super被黑客入侵，逾3萬名客戶個人資料被盜。警方經調查後，周二（13日）以「刑事毀壞」罪拘捕一名40歲男子，警方指，疑犯涉撰寫黑客程式，盜取3萬多名客戶資料，包括姓名、電話號碼、電郵地址及身分證號碼頭四位數字等，惟不包括信用卡資料。

電視廣播TVB回應有關 myTV Super數據安全事件時稱，公司於5月18日發現電腦系統出現異常以及可疑活動，並確定為針對性的惡意系統攻擊。TVB稱，當時迅速採取措施進行阻斷，並向警方和相關監管機構報告，以控制受影響的範圍。

TVB透露，根據公司調查，未經授權存取的資料涉及大概 3.5萬名登記用戶 ，佔整體myTV Super用戶約 0.3%，當中涉及註冊姓名、香港身份證號碼首4位數字、電郵地址、電話號碼等，具體取決於用戶類別。TVB強調，目前沒有證據顯示用戶的個人資料被濫用，將繼續關注行業最新案例，並不斷完善安全措施，以確保客戶數據的安全和隱私。

TVB指，對此次事件可能帶來的不便深感抱歉，並感謝香港警務處網絡安全及科技罪案調查科迅速破案並拘捕疑犯，減低受影響事件的嚴重性。

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責任編輯：李哲毅

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