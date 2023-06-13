私人參建居屋「樂建居」市價六五折出售　萊坊：需提高誘因吸引發展商

政府推出先導計劃，名為「樂建居」，鼓勵私人發展商參與興建資助出售單位，並計劃於2023/2024年度起，推出3幅地招標。其中一幅位於東涌第122區用地，料興建約1,600個單位，將於2023年底招標；另一幅位於柴灣祥民道，預計興建約700個單位，於2024年第一季招標。至於第三幅地因為技術問題，稍後公布細節。值得留意的是，所有單位實用面積不少於280平方呎，至少七成單位不少於375平方呎。而申請資格、轉售限制與居屋看齊，並以市價六五折出售。

樂建居細節

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萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，由於政府不再就私人參建項目「包底」，加上不鼓勵以「清水樓」推售項目，令成本上升，相信私人發展商需要較大誘因去參與計劃。

他續說，由於「樂建居」成本會較居屋高，折扣率65折比其他居屋為少，預料「樂建居」的定價會較為接近私樓。此外，考慮到「樂建居」計劃擬建規模小，相信不會對私樓市場構成任何影響，但可能影響該區長遠規劃。

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