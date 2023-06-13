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父母助支付首期上車　原業主想移民　減價22萬沽兆禧苑

股樓投資 19:22 2023/06/13

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祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，屯門區未來基建概念不容忽視，具一定升值潛力，屯門居屋兆禧苑E座高層12室，實用面積363平方呎，一房一廳。新買家為區內客，獲父母協助支付首期，成功以388萬元（自由市場價）購入上址。新買家考慮到屋苑鄰近家人，方便照應，而且單位內附靚裝，毋須額外花費時間及金錢，加上原業主有意移民，故累減22萬元以市價沽出。以實用面積計算呎價為10,689元。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 居屋 屯門 兆禧苑 祥益地產

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