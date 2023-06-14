  • 27°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 09:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲十大高薪職位 醫療行業佔一半

環球社會熱點 08:05 2023/06/14

分享：

分享：

澳洲稅務局（ATO）日前公布最新數據，當地最高年度薪酬職位中，醫療行業佔據前10位一半。另有數據顯示，藥劑學系畢業生在3年後薪酬上調幅度最高，達3.7萬澳元（約19.6萬港元）。

【移民澳洲】6分1移民工人無最低工資 迫違簽證條件將屬刑事 【下一頁】

ATO數據顯示，當地平均年薪最高職位屬外科醫生，達約45.7萬澳元（約242.5萬港元）。其次為麻醉師，平均年薪達約42.7萬澳元（約226.6萬港元）。惟兩職位就職人數較少，合共少於7,700人。

第3位為金融交易員，平均年薪約34.2萬澳元（約181.5萬港元），明顯與前兩名職位有顯著薪酬落差。4至6位同屬醫療行業人士，最低平均年薪超過25萬澳元（約132.7萬港元）。

澳洲十大高年薪職位（由低至高）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

澳洲5月樓價按月升1.2% 連升3個月升幅創年半新高 【下一頁】

針對畢業生的職業調查亦發現，藥劑學系畢業生起薪最低，但在3年後卻有最大升幅，達3.7萬澳元。投身醫療﹑銀行及法律行業的畢業生數年來平均加薪約2.5萬澳元（約13.3萬港元），年薪達9萬澳元以上（約47.8萬港元）。

畢業生薪酬增幅最少職業為教師，澳洲中小學新入職老師3年後僅加約1萬澳元人工（約5.31萬港元）。畢業後3年年薪達10萬澳元以上（約53.1萬港元）的學系包括牙醫﹑醫科及建築與土木工程。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳酒吧推除胸圍換免費酒水捱批 「尺碼愈大換得愈多」
2023/06/07
澳酒吧推除胸圍換免費酒水捱批 「尺碼愈大換得愈多」
澳洲母被控殺4子女囚20年 揭子女有基因突變後獲釋
2023/06/06
澳洲母被控殺4子女囚20年 揭子女有基因突變後獲釋
澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物
2023/05/25
澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物
140萬澳洲人要打兩份工 應對生活成本危機
2023/05/24
140萬澳洲人要打兩份工 應對生活成本危機
澳洲最強釘子戶拒2.6億賣樓 佔地面積夠建50棟樓
2023/05/16
澳洲最強釘子戶拒2.6億賣樓 佔地面積夠建50棟樓

你可能感興趣

澳酒吧推除胸圍換免費酒水捱批 「尺碼愈大換得愈多」
09:05 2023/06/07
澳酒吧推除胸圍換免費酒水捱批 「尺碼愈大換得愈多」
澳洲母被控殺4子女囚20年 揭子女有基因突變後獲釋
14:23 2023/06/06
澳洲母被控殺4子女囚20年 揭子女有基因突變後獲釋
澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物
17:18 2023/05/25
澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物
經濟 移民 就業 畢業 澳洲 醫療行業 醫生 金融
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NBA】丹佛金塊創會47年首奪總冠軍 尤基治成FMVP
【NBA】丹佛金塊創會47年首奪總冠軍 尤基治成FMVP
【英國王室】安德魯怕失去豪宅 裝修期間照唔搬
【英國王室】安德魯怕失去豪宅 裝修期間照唔搬
【俄烏戰爭】烏稱重奪7村落 斥俄再炸大壩阻反攻（持續更新）
【俄烏戰爭】烏稱重奪7村落 斥俄再炸大壩阻反攻（持續更新）
印度麥當勞廣告含調情場面 被批物化女性 助長職場性騷擾
印度麥當勞廣告含調情場面 被批物化女性 助長職場性騷擾
英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路
英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路
【英超】再添中東班主？ 卡塔爾財團傳成功收購曼聯
【英超】再添中東班主？ 卡塔爾財團傳成功收購曼聯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款