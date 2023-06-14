澳洲十大高薪職位 醫療行業佔一半

澳洲稅務局（ATO）日前公布最新數據，當地最高年度薪酬職位中，醫療行業佔據前10位一半。另有數據顯示，藥劑學系畢業生在3年後薪酬上調幅度最高，達3.7萬澳元（約19.6萬港元）。

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ATO數據顯示，當地平均年薪最高職位屬外科醫生，達約45.7萬澳元（約242.5萬港元）。其次為麻醉師，平均年薪達約42.7萬澳元（約226.6萬港元）。惟兩職位就職人數較少，合共少於7,700人。

第3位為金融交易員，平均年薪約34.2萬澳元（約181.5萬港元），明顯與前兩名職位有顯著薪酬落差。4至6位同屬醫療行業人士，最低平均年薪超過25萬澳元（約132.7萬港元）。

澳洲十大高年薪職位（由低至高）

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針對畢業生的職業調查亦發現，藥劑學系畢業生起薪最低，但在3年後卻有最大升幅，達3.7萬澳元。投身醫療﹑銀行及法律行業的畢業生數年來平均加薪約2.5萬澳元（約13.3萬港元），年薪達9萬澳元以上（約47.8萬港元）。

畢業生薪酬增幅最少職業為教師，澳洲中小學新入職老師3年後僅加約1萬澳元人工（約5.31萬港元）。畢業後3年年薪達10萬澳元以上（約53.1萬港元）的學系包括牙醫﹑醫科及建築與土木工程。

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責任編輯：吳漢培