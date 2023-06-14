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【跟錢家學理財@iM網欄】遇來電訊息 先核實對方身份

名人薈萃 09:00 2023/06/14

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相信不少讀者也有收到可疑來電或訊息的經驗，知道要保護好個人資料及不要隨便作任何金錢交易及支付。可是騙案新聞仍屢見不鮮，不斷有受害人被騙徒以各式各樣的藉口和方法詐騙金錢，根據警方去年的統計，投資騙案及電話騙案涉及的金額便分別超過18億元及10億元，情況令人關注。騙案隨時會發生在你和我甚或家人身上，故此大家必須時刻保持警覺，也要提醒身邊人勿輕信陌生來電及訊息，以免蒙受金錢損失。

同場加映：【青姐話】等運到  好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

騙款去年大升四成半

香港近年各類型的騙案數字大幅上升，單是去年已錄得近28,000宗，較之前一年上升45%，涉及騙款高達48億元。

騙徒手法層出不窮，其中一種常見手法是冒充正規機構進行詐騙，例如冒充證券公司、銀行、監管機構或政府部門的職員，藉此騙取受害人的信任。所謂做戲做全套，騙徒甚至會偽造印有正規機構標誌的名片、職員證或文件，務求令人信以為真。他們會用不同藉口進行詐騙，例如訛稱銀行戶口出現問題、招攬購買不同投資產品、參與投資計劃、加入群組、繳交稅款、協助申請貸款、提供各項優惠等，或利用時下熱門話題作切入點，例如在新制度下須更新戶口或協助申請新服務，藉以騙取受害人個人資料、戶口號碼及登入密碼或一次性驗證碼，或直接誘騙受害人付款、進行金錢交易或投資。

透過官方渠道核實身份

若收到陌生來電，或來自不同平台如SMS、WhatsApp、微信或電郵等的不明訊息，不論對方聲稱是代表甚麼機構，我們都必須提高警覺，特別是任何涉及個人資料或金錢的要求或指示。大家應保持冷靜，「停一停，諗一諗」，先核實對方身份，弄清楚是否騙徒冒充正規機構的陷阱。

不要單憑來電顯示去辨別對方身份，或直接依從對方提供的方法進行核實。大家應記錄對方的資料，例如姓名、所屬機構、部門及職位、電話號碼及電郵等，然後尋找有關機構的聯絡方法核實對方身份。正規機構一般都設有網站，大家可在網上找到相關機構的聯絡方法。如涉及金融機構，可利用監管機構提供的網上紀錄名冊或資料庫聯絡有關機構。

金融機構 聯絡資料
證券、基金、外匯投資公司 證監會「持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊」(輸入公司名稱後可以找到公司地址、網址、電郵、投訴主任電話及電郵)
銀行、儲值支付工具公司 金管局「銀行和儲值支付工具持牌人熱線
保險公司 保監局「獲授權的保險人登記冊
強積金公司 積金局「強積金核准受託人客戶服務資訊總覽」 

大家謹記必須時刻保持警惕，善用各種官方渠道核實信息，並提醒身邊親友以防受騙。如有懷疑，可致電警方反詐騙協調中心｢防騙易熱線18222｣尋求協助。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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