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【恒指目標】光大證券﹕維持今年恒指目標23000點 重點看好2大板塊及2大主題

股樓投資 18:16 2023/06/13

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光大證券國際發表2023年下半年市場展望報告，維持對港股樂觀看法，並維持恒指今年目標23000點；上證指數目標3700點。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，下半年重點留意中資金融及內需兩大板塊，以及復甦及收息兩大主題，當中推薦8隻股份，包括中國銀行（03988）、中國太保（02601）、京東健康（06618）、名創優品（09896）、保誠（02378）、金沙中國（01928）、領展房產基金（00823）及中國聯通（00762）。

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

他認為，目前科技股業績表現分化，並提醒投資者選擇前景及潛力較佳的標的，如龍頭股騰訊控股（00700）及美團（03690）。他又指，「中特估」概念股估值偏低，料下半年表現不俗，建議投資者留意。內地方面，他認為內地經濟持續復甦及股市估值仍合理，因此看好A股表現。同時憧憬環球主要央行逐步停止收緊貨幣政策，有利新興市場，相信有助令投資市場回穩。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

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光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生預期，美國聯儲局減息機會在2024年第一季度出現，加上美匯指數料在減息前走低，若跌穿年內低位100.8後，或將進一步下試94.6，建議投資者留意歐元、英鎊及黃金。

他指出，環球通脹回落及美國停止加息，推動全球經濟於2023年上半年反彈，但加息滯後效應令下半年經濟增長受壓，各地央行貨幣政策有望減輕相關影響。該行建議「ACE」三大投資部署，包括防守性高的高評級債券、具增長動力的A股，以及攻守兼備的新興市場。

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記者：郭秀慧

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中特估 名創優品（09896） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 港股 保誠（02378） 京東（美：JD） 大行報告 恒生指數 減息

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