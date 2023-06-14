【小老闆生意經@iM網欄】本地商廈 租務氣氛仍偏審慎

中港兩地全面通關後，本地零售市道明顯好轉。惟本地商舖、寫字樓的租金，明顯較疫情前的高位回落不少。不少核心地區的地舖丟吉多時，即使近日市道好轉而成功租出，惟其租金跟疫情前相比亦見回落。好像最近法國奢侈品品牌CHANEL承租銅鑼灣京華中心地下、1樓及外牆廣告位，涉約1.9萬方呎，據悉月租逾300萬元，呎租約158元。雖然此已成為通關後最大宗舖位租賃成交，亦是本港自2020年初爆疫後，近3年來最大宗商舖租賃個案。

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回看2010年，美國服裝連鎖店品牌FOREVER 21以天價月租1,080萬元承租銅鑼灣京華中心逾5萬方呎的位置，呎租211元，以月租計，是當時貴絕全港商舖。其後，業主更加租至1378萬元、呎租269元，最後，FOREVER 21亦不敵行業寒冬而被迫結業。而這個5萬方呎巨舖其後獲美國內衣品牌Victoria's Secret以約700萬元承租，租金大減一半，惟開業不足3年，最後寧願提早棄租撤出香港。自本地出現社會運動後，自由行客來港的數目相比以往已大幅減少。加上受持續近3年的疫情因素影響，自由行客的數目要一下子恢復疫情後水平並不容易。

再看本地的寫字樓租務市場，出現前所未有的高企空置率。根據差估署《香港物業報告2023》數字顯示，截至去年底，整體商廈空置率按年增2.1個百分點至14.4%，創1998年後新高紀錄。有調查數據顯示，本港4月份整體甲級寫字樓空置率近15%，為2019年水平逾3倍，並較美國曼哈頓和新加坡分別12.5%及4.6%的空置率為高。

即使是本地核心商業地區─中環，寫字樓的出租情況亦不算特別理想。早前有報道指出，中環長江集團中心的空置率約25%，旁邊正在興建的長江集團中心二期的出租情況亦強差人意。恒地（00012.HK）旗下在建項目The Henderson，出租率亦僅約30%。可見核心商業地區寫字樓供不應求的情況已不再出現。

疫情期間，不少企業均選擇讓員工在家工作。即使疫情過後，不少企業及員工均接受這種新型工作模式。因此，不少企業需求租用寫字樓的空間大幅減少。另一方面，不少外資企業近年相繼撤出香港市場，令不少新落成商廈供應更加過剩。再加上一些企業在疫情期間遇上經營困難，變相未有如預期續租其寫字樓位置。

然而，未來2至3年內亦有不少新落成的甲級寫字樓應市，供應大過需求的情況下，或會導致甲級寫字樓的租金水平持續回落。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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