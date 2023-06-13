【疫後復常】卡塔爾航空疫下不停飛　利潤創歷史新高

疫下不少航空公司都停飛，卡塔爾航空（Qatar）卻反其道而行，於疫情期間繼續客運及貨運服務，於2021至2022財政年度，集團利潤更創下歷史新高的15.4億美元（約121億港元），「疫下卡塔爾雖有鎖國，但卻沒有封鎖機場，所以我們可繼續營運過境服務。」卡塔爾航空公司北亞區總經理陳昌耀解釋說，疫下他們共接載逾20萬位乘客。

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但疫情亦無可避免打擊卡塔爾航空的業務，「疫情最差時，最少每周只有5航班，載客量下跌5成，但由於機票價格上升，故收入並沒有大跌。」現時除中國以外，其他地區的生意額已恢復至疫前的100%，「這是由於重慶及成都兩個城市仍未復飛，所以有少許影響。」他預期今年年底前，內地業務亦會全面復甦。

招兵買馬應付需求

現時卡塔爾航空已回復大中華的航班，5個出發地點包括香港、廣州、北京、上海及杭州，每周達39班航班，另外經由多哈接載乘客往返160個目的地，「我們加開了一些新地點，包括法國的里昂及圖盧茲，亦有一些重新啟航的航點，如阿根廷的布宜諾斯艾利斯，以及日本的大阪等。」

陳昌耀預期，今年香港區收入將會最少增長20%，「自從今年4月開始，本地對航班的需求非常強勁」，雖然食材及供應鏈等價格上升，致使營運成本上漲，但他相信到明年中左右，價格將會下降至正常水平，「我們仍然相信香港市場，尤其到暑假旺季，預期收入勢將突破疫前數字。」現時集團仍欠缺1至2成人手，他們將會繼續招兵買馬，應付飇升的需求。

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本報記者：歐陽佩

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