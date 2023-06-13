▲ 【輸入外勞】政府公布輸入2萬外勞、下月接受申請 建築業1.2萬、航空業及小巴司機分別6300個及900個

本港多個行業出現人才短缺，政府周二公布建造業及運輸業推出輸入勞工計劃，配額上限為2萬，建造業佔1.2萬個，須優先負責公營工程項目；航空業佔6300個，公共小巴及客車業則批准分別輸入司機900個及800個，分別佔該行業空缺的一半。財政司副司長黃偉綸表示，下個月開始接受有關行業申請輸入勞工，若資料齊全，約兩個月就可獲批。

輸入小巴司機要完成職前課程和路面實習訓練

黃偉綸指，隨本港人口老化，香港出現結構性勞動人口縮減的問題，公共小巴司機短缺和高齡化問題亦持續多年，客車司機亦嚴重流失，同時未來數年建造業及航空業均需要大量人手，強調輸入勞工計劃並無設定完結時限，但並非永恒性。

運輸及物流局局長林世雄表示，輸入司機須持有獲運輸署認可的非本地小汽車駕駛執照1年或以上，署方會協助他們在本港參加公共小巴或巴士駕駛執照的考試，並必須完成職前課程和10至12小時的路面實習訓練，以熟悉交通規則和駕駛路線才提供服務。

總商會： 希望輸入外勞關措施放寬至其他行業

運輸及物流局局長林世雄表示，航空業所需人手由5.3萬名增加至6.9萬名，形容情況不理想，當局計劃將引入6,300名航空外勞，涵蓋機艙服務員及地勤等10個職業。大灣區航空行政總裁許漢忠對計劃表示歡迎，認為有助香港航空業盡快復常，迎接更多本港及外地恢復到香港的航班，鞏固香港作為國際航空樞紐的獨特地位。

香港總商會認為，輸入勞工將有助香港在疫後再創繁榮，希望有關措施將進一步放寬，擴展至其他人手短缺的行業，重申總商會全力支持本地勞工優先就業的原則，並支持加強本地勞工培訓及支援。

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編輯：陳韻妍