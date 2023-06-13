  • 30°C
香港時間 : 2023613日 (週二) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】菜鳥集運「618」首波香港訂單量明顯增加　日後續拓自營規模、試點進軍B2C配送

股市 18:09 2023/06/13

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】菜鳥集運「618」首波香港訂單量明顯增加　日後續拓自營規模、試點進軍B2C配送

內地電商近周已啟動「618」購物節活動，阿里巴巴 （09988） 菜鳥集運香港站總經理袁婷表示，5月31日至6月10日期間，菜鳥香港整體訂單量，以及CAINIAO APP香港新增用戶量均按月增加雙位數。袁婷透露，去年推出CAINIAO APP香港用戶人數達到20多萬。

袁婷指出，現時菜鳥在港擁11座集散中心、300多組自提櫃、450多家菜鳥驛站，有能力應付用戶需求，若有需要會進一步投入到物流網絡，也會繼續擴大在港自營規模。

試點進軍B2C物流

袁婷表示，618之後菜鳥會計劃推出更多福利，希望回饋更多香港用戶的支持，尤其是在去年推出CAINIAO APP，可以接納來自淘系外的集運訂單；另外，菜鳥今年將試點進軍B2C物流。

菜鳥今年針對香港用戶發放超過700萬元人民幣物流紅包，為有史以來最大規模優惠活動，問及為何今年才大手推出優惠，袁婷表示，菜鳥在港深耕多年，物流產品、物流網絡、客戶服務趨成熟，現時有能力綜合地提供更完善服務體驗。

香港消費者最關注時效、貨品保護

現時內地集運來港價錢相當貼近，袁婷表示，價格並非香港消費者最關注項目，他們更注重時效、貨品包裝保護、破損時處理方式等。

菜鳥今年銳意提升在港品牌形象，包括重新裝修4家自營驛站，以更清晰的菜鳥品牌示人，香港街頭出現菜鳥塗裝的貨車，同時，所有的前線菜鳥員工，包括驛站站長、司機、倉庫工人都換上最新菜鳥制服，集運袋包裝和膠帶用上菜鳥藍，冀提供更好用戶體驗、給香港用戶展示更專業整潔的形象。

開市追揸沽
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

相關文章：

【618購物節】阿里巴巴菜鳥集運升級港物流保障、逾時送貨賠最多60人幣　另派700萬元物流優惠

【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　蔡崇信掌菜鳥集團

記者：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　保誠香港CEO：對理財顧問言行有指引
【美股期貨】美CPI公布前　道指期貨升10點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】美CPI公布前　道指期貨升10點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【國泰293】國泰航空：7月起改善機艙服務員飛行時數薪金、每月總收入提高3%至8%　新入職平均總月入2萬元
【國泰293】國泰航空：7月起改善機艙服務員飛行時數薪金、每月總收入提高3%至8%　新入職平均總月入2萬元
【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升
【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌44點　蔚來美股高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌44點　蔚來美股高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續錄逾31億淨流入　大手吸納盈富基金沽美團中移動　恒指夜期跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續錄逾31億淨流入　大手吸納盈富基金沽美團中移動　恒指夜期跌27點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款