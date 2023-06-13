▲ 【阿里巴巴9988】菜鳥集運「618」首波香港訂單量明顯增加 日後續拓自營規模、試點進軍B2C配送

內地電商近周已啟動「618」購物節活動，阿里巴巴 （09988） 菜鳥集運香港站總經理袁婷表示，5月31日至6月10日期間，菜鳥香港整體訂單量，以及CAINIAO APP香港新增用戶量均按月增加雙位數。袁婷透露，去年推出CAINIAO APP香港用戶人數達到20多萬。

袁婷指出，現時菜鳥在港擁11座集散中心、300多組自提櫃、450多家菜鳥驛站，有能力應付用戶需求，若有需要會進一步投入到物流網絡，也會繼續擴大在港自營規模。

試點進軍B2C物流

袁婷表示，618之後菜鳥會計劃推出更多福利，希望回饋更多香港用戶的支持，尤其是在去年推出CAINIAO APP，可以接納來自淘系外的集運訂單；另外，菜鳥今年將試點進軍B2C物流。

菜鳥今年針對香港用戶發放超過700萬元人民幣物流紅包，為有史以來最大規模優惠活動，問及為何今年才大手推出優惠，袁婷表示，菜鳥在港深耕多年，物流產品、物流網絡、客戶服務趨成熟，現時有能力綜合地提供更完善服務體驗。

香港消費者最關注時效、貨品保護

現時內地集運來港價錢相當貼近，袁婷表示，價格並非香港消費者最關注項目，他們更注重時效、貨品包裝保護、破損時處理方式等。

菜鳥今年銳意提升在港品牌形象，包括重新裝修4家自營驛站，以更清晰的菜鳥品牌示人，香港街頭出現菜鳥塗裝的貨車，同時，所有的前線菜鳥員工，包括驛站站長、司機、倉庫工人都換上最新菜鳥制服，集運袋包裝和膠帶用上菜鳥藍，冀提供更好用戶體驗、給香港用戶展示更專業整潔的形象。

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記者：李哲毅