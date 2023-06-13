【經濟數據】第二季「香港貿發局出口指數」升至47.8 出口商信心創兩年新高

貿發局公布今年第二季「香港貿發局出口指數」，上升8.8點至47.8，反映自香港與內地恢復通關及業務復常後，香港出口商信心顯著回升。此外，香港貿易發展局研究部將今年香港出口增長預測，由早前的5%，調整至0%至2%。

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按行業劃分，除服裝業外，所有行業及出口市場子指數均上揚，當中玩具（55.4，升7.5點）及機械（50.3，升7.4點）高於盛衰分界線，而歐盟（51.4，升9.4點）及美國（51.1，升6.7點）更是五年來首次重回擴張領域。與去年底相比，更多受訪者（66.3%，較去年第四季增15.3個百分點）預期今年的淨利潤率將會更佳或持平。

此外，報告亦指出愈來愈多出口商關注經濟下行風險。當中有66.1%認為，海外市場經濟放緩或衰退對未來三個月出口表現構成最大挑戰，較去年第四季增29.9個百分點。

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受全球需求疲弱、跨境陸路貨運運力復原速度較預期緩慢、電子產品下行周期較預期長等因素影響，今年首四個月，香港整體出口按年下跌16.5%，惟個別出口市場及產品增幅顯著。在兩地日趨緊密的經貿關係帶動下，香港對中東出口錄得11.5%升幅。產品方面，內地及澳門在疫後對貴重珠寶的需求旺盛，刺激香港對其貴重珠寶出口分別急增32%和42%。

香港貿發局研究總監范婉兒預期，今年下半年香港出口反彈較強勁，且復蘇勢頭有望延續至明年。惟她亦指出，不少港商因憂慮外圍環境各種挑戰所帶來的影響而態度審慎。而地緣政治局勢持續緊張，亦令區內電子產品尤其是涉及半導體的貿易前景不明朗。

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撰文：鄭日棱