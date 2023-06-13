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NOVO LAND 2A期周六再賣233伙　折實平均呎價14145元

股樓投資 18:29 2023/06/13

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新地（00016）發展的屯門NOVO LAND第2A期，將於周六（17日）展開次輪銷售，推223伙。新地副董事總經理雷霆表示，項目首輪銷售「佳績延續，再度沽清」，故提速準備次輪銷售，推出的233伙單位折實平均呎價14,145元，由於涵蓋特色戶，拉高平均呎價，惟實屬原價推出。雷霆另透露，集團料於三個月後推售NOVO LAND 2A期第1座的單位，他形容該座為今期的「樓王」，預料可再一次掀起熱潮，而定價方面相信可以「更進一步」。

新地代理總經理陳漢麟表示，本周六銷售223伙中，開放式佔13伙、一房佔16伙、兩房佔164伙、三房佔30伙，折實價336.09萬至946.81萬元，折實呎價12,779至16,580元，定價市值逾16億元。

雷霆續指，集團未來仍有多個新盤準備應市，其中大機會先推出元朗站上蓋項目The YOHO Hub的新期數，預計緊接於7月推售，第三季亦部署開售天水圍天榮站項目及啟德的天璽•海。

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撰文 : 蔡子俊

啟德 The YOHO Hub NOVO LAND 2A期 屯門 新地 一手市場

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