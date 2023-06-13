【英國經濟】英國4月失業率低於預期　通脹危機再度升溫　英鎊上升　兌港元9.8算

英國央行下周將舉行議息會議，但今日公布的就業數據及薪酬數字反映勞動力市場熾熱，或令通脹再度回升。英國國家統計局數字顯示，截至4月的三個月失業率跌至3.8%，低於市場預期4%及3月3.9%。而且平均工資增長遠高於預期，月內幾乎肯定會繼續加息。

英鎊滙價上升，兌美元升至1.2570，兌港元9.85算。

英國4月三個月不含紅利的周薪按年增長7.2%，遠高於預期6.9%及3月6.7%，升至除疫情時期外的史上最高水平。配合失業率低過預期。顯示企業人手短缺，並且需要用較高薪金作招聘，或有機會觸發通脹與薪金的螺旋上升。

經濟數據公布後，英國國債下跌，當中2年期的國債息率上升逾10個基點，至4.73厘，為2008年金融危機以來的最高水平，市場預計英國央行加息路徑將更為激進。

分析指，隨著工資增長加速，將加大英國央行抑制通脹的難度，6月份幾乎肯定加息，而且大手加息0.5厘的機率已由周一的17%，升至現時35%。

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