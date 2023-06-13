軟銀旗下Arm傳引入Intel作IPO主要投資者 可望提高號召力

據《路透》報道，軟銀（Softbank）旗下英國半導體公司Arm正與包括Intel（INTC）在內的潛在戰略投資者談判，以便在美國進行大規模的首次公開招股（IPO）計劃。IPO預計將籌集80億至100億美元，並將在納斯達克交易所進行。

Arm公司已經拒絕了將其上市地點遷回英國倫敦的呼籲，理由是高科技估值的誘惑和美國深厚的投資者基礎。引入像Intel這樣的主要投資者可以幫助吸引投資者對IPO的興趣和動力。

Intel的行政總裁Pat Gelsinger一直強調，該公司計劃向包括競爭對手在內的其他公司開放其工廠，以便與台積電（TSM）競爭。Arm廣泛使用的技術對Intel生產的芯片與競爭對手相抗衡至關重要。

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Arm公司的IPO估值仍未確定，料介乎300億至700億美元之間。

Arm公司是英國科技行業的一個重要參與者，其技術出現在大多數智能手機中，並廣泛用於各種電子產品中。該公司總部位於英國劍橋，未來可能考慮在倫敦進行二次上市。

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