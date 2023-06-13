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【大行報告】 摩通預期次季賭收優於預期 兩大藍籌濠賭股為行業首選

股樓投資 17:38 2023/06/13

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摩通發表研究報告，看好澳門賭業前景，相信在賭收及基本面優於預期下，將為澳門賭股帶來持續性支撐。該行預期，6月澳門賭收可達140億至145億澳門元，儘管6月賭收相比5月的156億澳門元輕微下滑，但第二季表現依然強勁，有望超越市場預期。

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

該行預期，第二季大眾賭廳及EBITDA將回復疫情前80%及65%水平，高於首季的65%及45%。另外，「歌神」張學友將於6至7月在澳門金沙威尼斯人舉行演唱會，加上澳博（00880）新開幕的上葡京，料將刺激澳門旅客流量回升。該行相信，當第二季業績公布，加上暑假假期的利好因素推動，投資氣氛將轉趨穩定，帶動基本面的改善。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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該行指，雖然澳門賭股近期對利好消息反應平淡，但仍維持看好行業，相信基本面改善將帶動投資氣氛及股價上揚，並脫離「估值過低而被忽視」的水平。該行推介銀河娛樂（00027）和金沙中國（01928），並列為行業首選，目標價分別為75元及40元，評級均為「增持」。其次為美高梅中國（02282），之後是永利澳門（01128）及新濠國際（00200），最後為澳博（00880）。

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記者：郭秀慧

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優於預期 演唱會 目標價 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 大行報告

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